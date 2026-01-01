في سابقة منذ حرب الخليج 1991.. الكويت لم تصدر أي قطرة نفط خلال أبريل

أفادت منصة "تانكر تراكرز" لتتبع حركة السفن بأن دولة الكويت لم تُصدر أي كميات من النفط الخام خلال شهر أبريل المنصرم، في سابقة هي الأولى منذ نهاية حرب الخليج عام 1991.

وكتب حساب "تانكر تراكرز" على "إكس": "خلال أبريل 2026، صدرت الكويت صفر برميل من النفط الخام لأول مرة منذ انتهاء حرب الخليج الأولى".

يشار إلى أن دول الكويت وقطر والبحرين والعراق هي الأشد تضررا من إغلاق مضيق هرمز حيث لا تملك سوى القليل من الوسائل لإيصال إنتاجها إلى أسواق العالم بعيدا عن المضيق.

وجاء ذلك بحسب ما توقعه المحللون في بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" حوب تحقيق السعودية وسلطنة عمان مكاسب كبيرة من إغلاق مضيق هرمز، في حين ستتضرر دول أخرى ومنها الإمارات.

وفي الوقت ذاته، أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن وضع "معادلات وقواعد خاصة" للإدارة الجديدة لمياه الخليج.

يُذكر أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت في 28 فبراير 2026، تسببت في توقف شبه كامل للملاحة عبر مضيق هرمز، مما أثر على إمدادات النفط العالمية وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.وعلى صعيد متصل، أعلنت "مؤسسة البترول" الكويتية عن عطاءات لـ15 مشروعا بقيمة 190 مليون دينار وسط منافسة عالمية قوية.