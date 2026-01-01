1500 مستفيد من حملاتها الطبية: بيت مال القدس تنفذ يوما طبيا مجانيا في مخماس

القدس المحتلة / سما/

نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم السبت، حملة طبية مجانية جديدة في قرية مخماس شمال شرق القدس، في إطار جهودها المتواصلة لدعم القطاع الصحي في المدينة المقدسة والقرى والتجمعات البدوية المحيطة بها.

وتضمنت الحملة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، بمشاركة فريق ضمّ طبيبًا عامًا، وطبيب أطفال، وأخصائي عيون، إلى جانب خدمات المختبرات الطبية والتمريض، بالتعاون مع مختبرات "أسترا لاب".

بهذه المناسبة، أشاد رئيس المجلس المحلي لقرية مخماس، سائد أبو علي، بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، في دعم صمود الفلسطينيين، مثمنًا جهودها المستمرة في خدمة أبناء القدس ومحافظتها، وما قدمته سابقًا من دعم، لا سيما تجهيز مركز الإسعاف في القرية.

وتوجه أبو علي بالشكر إلى المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، على دعمها المتواصل للقدس وقرى المحافظة، التي تتعرض يوميا لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بهدف عزلها عن محيطها وتهجير سكانها، مشيرا إلى حرمان أهالي القرية من الوصول إلى أكثر من 80% من أراضيهم، إلى جانب تقطيع الأشجار، ومنع الرعاة من دخول المراعي، وإقامة بؤر استيطانية جديدة.

يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف، كانت قد أطلقت برنامج الحملات الطبية المجانية في القدس خلال شهر رمضان الماضي، ضمن برنامجها السنوي للمساعدات الاجتماعية. وشملت هذه الحملات، إلى جانب مخماس، مناطق الخان الأحمر وتجمعات الجهالين والمنطار، وجبع وحزما ورفات ومخيم قلنديا، إضافة إلى قطنة وبدو والشيخ سعد.

وأسفرت هذه الحملات عن استفادة نحو 1500 مواطن حتى الآن، بمتوسط 150 مستفيدًا في كل حملة، كما شملت، إلى جانب تشخيص الحالات المرضية، تحويل 15 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، من بينها حالات قلب وقسطرة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ البرنامج ليشمل 24 حملة تغطي 31 منطقة، مع مراعاة دمج بعض المناطق ضمن الحملة الواحدة وفق الكثافة السكانية. كما يتضمن البرنامج، في مراحله النهائية، تزويد المستفيدين، لا سيما الأطفال، بالنظارات الطبية بناءً على التقارير الطبية، إلى جانب توفير الأدوية اللازمة، بما يضمن استدامة الأثر الصحي لهذه المبادرات.