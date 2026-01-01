  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قاليباف: المرشد الإيرني مجتبى خامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات

الأحد 03 مايو 2026 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاليباف: المرشد الإيرني مجتبى خامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات



القدس المحتلة / سما/

أكد عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني مجتبى زارعي نقلا عن رئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف أن المرشد الإيرني مجتبى خامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات.
وكتب زارعي على منصات التواصل الاجتماعية: “فهمي الخاص من اللقاء مع رئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف هو أن خير الدنيا والآخرة في طاعة ولي الفقيه، وهو الآن آية الله السيد مجتبى خامنئي”.
وأدرف نقلا عن قاليباف قوله إن “أساس مفاوضات إسلام آباد كان بإذن من قائد الثورة الإسلامية فبدون إذن السيد القائد، لا تنعقد أي مفاوضات شرعا وقانونا”.
وأضاف: “لم أكن (قاليباف) أبدا متطوعا للتفاوض أو مسؤولا عن التفاوض مع العدو الأمريكي، لكن بعد قرارات موحدة في أركان النظام، قمت بواجبي دفاعاً عن إنجازات النظام ودماء الإمام الشهيد والشهداء والشعب والمقاتلين في إيران والإسلام. كنت أعلم أنه ستُقال أقاويل، لكن كان عليّ أن أراهن بسمعتي”.
وتابع: “بالإضافة إلى إذن المفاوضات، فإن محتوى المفاوضات أيضا سار ضمن إطار الإذن المبلغ من قائد الثورة الإسلامية. عندما أراد الجانب الأمريكي الدخول في نقاش تخصصي حول الملف النووي، قيل لهم إن الهيئة ممنوعة من قبل قائد الثورة من الدخول التخصصي في هذا الموضوع. ومن الآن فصاعدا، سيكون القرار في هذا المجال حصريا للقائد، ولكن يجب أن ندرك أننا في حالة حرب، وأن القرارات تُعدّل وتحسّن باستمرار بناءً على آخر المعلومات وبإشرافه. من البديهي أن القرار النهائي يعود لقائد الثورة، والجميع يمتثلون، ولا يوجد أي خلاف في هذا المجال”.
وأشار إلى أنه “احتراما لإذن السيد القائد، في الساعة ذاتها، شخصيا وقبل الدخول إلى إسلام آباد، منعتُ حضور رئيس منظمة الطاقة الذرية للجمهورية الإسلامية في تشكيلة فريق التفاوض”.
وشدد على أن “حزب الله وشعب لبنان من شروط الدخول في مرحلة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أن ذلك كان أمرا من السيد القائد، لكننا كنا جميعا متفقين على هذا الأمر، حتى أن الدكتور بزشكيان قال في الاجتماع: لا نقبل فصل “حزب الله”، لأن هذا العمل جبن وخسة”.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : إسرائيل تبحث “جزّ العشب” في غزة بدلاً من حرب شاملة تعارضها واشنطن

مسيرات “حزب الله” المتطورة تقلب حسابات إسرائيل وتربك جيشها وتفرض تحديًا أمنيًا..

تقرير : بلدان عربية متضررة وأخرى مستفيدة من غلق مضيق هرمز ..

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

مخطط الخط البرتقالي : قضم إسرائيلي جديد يبتلع 60% من مساحة قطاع غزة

الاعلام العبري : استدعاء الكابينت لاجتماع لمناقشة استئناف الحرب في غزة

ما هي حقيقة صفع ميلوني لنتنياهو بسبب العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة ؟

الأخبار الرئيسية

اسرائيل ترجح استئناف المواجهة مع إيران وتصعيداً وشيكاً في غزة ولبنان

الحرس "الثوري الإيراني": خيارات واشنطن باتت محدودة ولا مفاوضات نووية

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

محدث .. إلغاء جلسة الكابينيت وسط ضغوط في الجيش الإسرائيلي لاستئناف الحرب على غزة

مخطط الخط البرتقالي : قضم إسرائيلي جديد يبتلع 60% من مساحة قطاع غزة