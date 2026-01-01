مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما/

اعلن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال إطلاق الحديقة التكنولوجية الفلسطينية، التوجه لتأسيس المجلس الوطني للاقتصاد الرقمي، مع التزام حكومي بتدريب 10,000 شاب وشابة على مهارات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل وتشغيل 1,000 خريج سنويًا. وبحث مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني التطورات الميدانية، خاصة تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، واستمرار خرق وقف إطلاق النار في غزة وتقييد دخول المساعدات. كما دعا، خلال لقائه المبعوث الأوروبي، إلى تسريع الجهود الدولية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2803) والقرارات الدولية ذات الصلة، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لصمود شعبنا ووقف الإجراءات الإسرائيلية. كما التقى شبكة المنظمات الأهلية لتعزيز التنسيق.

⭕ نَظَّمَت وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية والتعليم العالي جولة ميدانية للسلك الدبلوماسي إلى قريتي المغير وأبو فلاح للاطلاع على انتهاكات الاحتلال وجرائم المستوطنين. كما شاركت وزيرة الخارجية في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، وعَقَدَت سلسلة لقاءات واتصالات دبلوماسية لتجنيد المزيد من الدعم السياسي لشعبنا. كما أدانت الخارجية إقامة مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

⭕ نَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء حزمة مُتكاملة من التدخلات الميدانية؛ فقد استفادت 595 أُسرة في الضفة الغربية من طرود غذائية وغير غذائية وقسائم شرائية بقيمة إجمالية بلغت 150 ألف شيقل، فيما استفاد أكثر من 139 ألف شخص في غزة من تدخلات غذائية متنوعة شملت حليب الأطفال والبامبرز والخضار والفواكه والوجبات الساخنة والجاهزة والخبز والطرود الغذائية والشمندر والتمر، إضافة إلى 775 كوب مياه صالحة للشرب، كما استفاد 1,386 شخصًا من كسوة ملابس وطرود صحية وقرطاسية وحرامات، إلى جانب تجهيز نقاط تعليمية وصيانة بئر مياه وتنفيذ فعالية رياضية. وفي مجال حماية المرأة، نُفِّذَ 130 تدخلًا في الضفة الغربية، بينما استفادت 3,361 مستفيدة في غزة من خدمات الدعم النفسي الفردي والجماعي والاستشارات الهاتفية ومؤتمرات الحالة والتحويلات المؤسسية ومتابعة ضحايا العنف النفسي والجسدي. كما شملت التدخلات 235 تدخلًا في ملف الطفولة و112 تدخلًا في ملف الأحداث في الضفة الغربية. وفي ملف الأيتام، استفاد 1,068 يتيمًا في الضفة الغربية من تدخلات متنوعة، فيما استفاد 721 مستفيدًا في غزة من كفالات وطرود خضار واستجابات عاجلة للأسر إضافة إلى توفير البامبرز والحليب. كما نُفِّذَ 53 تدخلًا للأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية. وشَمِلت التدخلات أيضًا كبار السن عبر تنفيذ 109 تدخلات في الضفة الغربية، إضافة إلى تقديم 234 خدمة تأمين صحي جديد وتجديد، و58 تدخلًا في ملف الحضانات، و55 تدخلًا في مجال التمكين الاقتصادي، إلى جانب تدخلات نوعية في مجالات التطوع والتدريب ودعم عمل الجمعيات الخيرية عبر مديريات الوزارة.

⭕ أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر منح دراسية في فيتنام لدرجة البكالوريوس في تخصصي الهندسة والزراعة للعام الأكاديمي 2026–2027. كما وَقَّعَ الوزير مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة بيرزيت، لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. كما أتمَّت الوزارة إنشاء مدرسة جينصافوط الثانوية المختلطة في قلقيلية بكلفة 880 ألف دولار، إلى جانب طرح عطاءات لصيانة وتأهيل مدرسة كفيرت في جنين بقيمة 100 ألف دولار، وأربع مدارس في بيت لحم بقيمة 380 ألف دولار، وتوسعة مدرسة جالود الثانوية جنوب نابلس بقيمة 300 ألف دولار، والإشراف على توسعة مدرسة دوما بقيمة 44.4 ألف دولار. وعلى صعيد الإنجازات الطلابية، فازت مدرسة بنات أبو علي إياد في قلقيلية بالمركز الأول "البطل" في تحدي علوم المستقبل عن مشروع "المرشد السياحي الذكي (مسار)"، كما حصدت مدرسة طلائع الأمل في نابلس المرتبة الأولى عربيًا في مسابقة "أمة الابتكار". ميدانيًا، نَظَّمَت الوزارة زيارات دعم ومناصرة لطلبة مدرسة أم الخير في مسافر يطا، وجولات دبلوماسية للاطلاع على أوضاع قرية المغير.

⭕ أطلقت وزارة الصحة بروتوكولات الطوارئ والإسعاف بالشراكة مع جمعية العون الطبي لتطوير الاستجابة السريعة، وعقَدَت اجتماعًا مع نقابات القطاع الصحي للاتفاق على آلية تضمن استمرارية الخدمات وفق القانون. كما حَذَّرَت من استخدام مستحضر "Wegovy" خارج القنوات الرسمية، مؤكدة ضرورة الاستشارة الطبية. وحققت إنجازًا بوصول قائمة انتظار أطباء الامتياز إلى صفر، وأنجَزَت مسودة الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية (2026–2030) مع تحديث بروتوكول سرطان الثدي وتطوير مؤشرات الصحة الإنجابية. ونَفَّذَت زيارة تقييمية لمستشفى الكاريتاس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن مبادرة سلامة المرضى، حيث أظهرت التزامًا ملحوظًا بالمعايير. كذلك عالجت حالات أسنان معقدة لأطفال من ذوي الإعاقة في مجمع فلسطين الطبي، فيما نَفَّذَت وحدة الرقابة الداخلية 42 مهمة تدقيق وشاركت في 143 لجنة خلال الربع الأول، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

⭕ نَفَّذَت وزارة الصناعة سلسلة تدخلات لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، أبرزها إطلاق برنامج حوافز المدن الصناعية بتمويل أوروبي يقارب 9 ملايين يورو، لتشجيع انتقال وتوسع الشركات ورفع الإنتاجية وخلق فرص عمل، بالتوازي مع تنظيم ورش تعريفية في الخليل ونابلس وجنين وطولكرم. كما بَحثَت الوزارة مع سلطة الطاقة تعزيز التكامل وتطوير تعرفة كهربائية داعمة للصناعة وتشجيع الطاقة المتجددة، وشاركت في إطلاق الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية مع مبادرة لتشكيل لجان مختصة وإعادة تقييم المهن الخطرة، إلى جانب زيارات ميدانية للمنشآت. وعلى صعيد الشراكات، جرى بحث دعم الصناعة في القدس مع الغرفة التجارية العربية، بما يعزز صمود الاقتصاد. ميدانيًا، شملت التدخلات إصدار رخصة منشأة جديدة ورخصتي تشغيل لأول مرة، تجديد 29 رخصة، تنفيذ 38 جولة تفتيشية، برأس مال 52,100 دينار وفرص عمل لـ10 عمال في المنشآت الجديدة، إضافة إلى تجديد ترخيص محجر، عقد 3 لجان فنية، وإصدار شهادتي اعتماد مختبر.

⭕ باشر الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسرًا أعماله برئاسة وزير العدل، كما تابع الوزير مع برنامج "سواسية" تنفيذ أنشطة خطة وزارة العدل لإعادة منظومة الخدمات العدلية في غزة، وبحث مع مؤسسة "استقلال" تقرير التوقيف الاحتياطي وضمانات العدالة الجنائية وآليات تنفيذ توصياته لتعزيز الحريات والمحاكمة العادلة، كما أطلع القنصل العام الإيطالي على المستجدات السياسية والاقتصادية والانتهاكات الجارية وأهمية تطبيق القرار 2803 وإدخال المساعدات لغزة. وفي سياق الشفافية، نشرت الوزارة عبر "منصة التشريع" تقريرًا يتضمن الردود القانونية على ملاحظات الجهات الحكومية والجمهور حول السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

⭕ عَقَد وزير الداخلية لقاءات مع القنصل البريطاني وعدد من الشركاء الدوليين لبحث التطورات في فلسطين وتعزيز التعاون ودعم الاستقرار. أمنيًا وخدماتيًا، قبضت الشرطة على 944 مطلوبًا للعدالة بينهم 4 خطيرين، ونَفَّذَت 2283 مذكرة قضائية، وعاينت 223 حادثة جنائية، وضَبَطَت 40 قضية مخدرات. وتعامل الدفاع المدني مع 109 حرائق و81 مهمة إنقاذ، وأصدر 258 تصريح منشآت، وفحص 213 مصعدًا، ونَفَّذَ 864 جولة سلامة عامة. أما الضابطة الجمركية فتابعت 57 قضية تهرب جمركي وضريبي، وأتلفت 7.88 أطنان من بضائع غير صالحة أو غير مرخصة.

⭕ نَفَّذَت وزارة الزراعة الفلسطينية والشركاء سلسلة تدخلات لدعم المزارعين. ففي إطار برنامج "MAP II" مع الفاو، وُقِعَت اتفاقيات استثمار زراعي بقيمة 630 ألف شيكل في قلقيلية، وأكثر من 4 ملايين شيكل في جنين، و811 ألف شيكل في طولكرم، و323 ألف شيكل في القدس، و455 ألف شيكل في سلفيت، و470 ألف شيكل في النصارية- نابلس، شملت مشاريع مياه وطاقة شمسية وإنتاج نباتي وكمبوست وورد قطف وتعبئة عسل وتطوير وحدات غذائية ومزارع. كما نَظَّمَت الوزارة عبر لجنة الطوارئ الزراعية العليا وبالتعاون مع الفاو، ورشة متخصصة لتعزيز المكافحة البيولوجية والتسميد العضوي وتأهيل الأراضي المتضررة. وواصلت الوزارة أنشطة المدرسة الحقلية لتمكين النساء الريفيات في زراعة الزيتون، مستهدفة 15 سيدة في اسكاكا– سلفيت و30 سيدة في سعير وبيت أولا– الخليل، كما نَظَّمَت زيارة تبادلية لـ18 مزارعة ضمن مشروع "EVAP3"، ونَفَّذَت تدخلات مع "GIZ" وجمعية تنمية المرأة الريفية لصالح 100 مستفيد في كفر اللبد وكفرعبوش وبلعا وصيدا– طولكرم، شملت بيتًا بلاستيكيًا ومستلزمات تعبئة وتغليف. كما نَفَّذَت ورشتان في سلفيت واسكاكا بمشاركة 30 سيدة، وأُطلق مشروع "Lift-Palestine" بتمويل سويدي بقيمة 7.5 مليون شيكل في جنين وسلفيت وطوباس والخليل، وبحث الوزير تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين. كما نَفَّذَت الوزارة جولة ميدانية في شمال غزة رصدت دمارًا واسعًا وحدَّدَت أولويات التدخل، ونَظَّمَت محاضرة حول الاستخدام الآمن للمبيدات لـ32 سيدة في جبل جوهر– الخليل، وتدريبًا لـ40 مزارعًا في بردلا– طوباس حول تصنيع السيلاج ضمن مشروع "مبادرتي" بالشراكة مع "UNDP" وصندوق "IBSA"، إضافة إلى بحث تنفيذ 4 مشاهدات نموذجية للعنب شمال غرب القدس بتمويل هولندي بقيمة 120,000 شيكل.

⭕ أطلقت سلطة المياه المرحلة الأولى من مشروع تطوير مرافق المياه الإقليمية بتمويل من البنك الدولي، في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامة خدمات التزويد، حيث تشمل إنشاء مرفق إقليمي في شمال شرق جنين لتحسين جودة وكفاءة الخدمات. وفي إطار جهودها لضمان استمرارية التزويد، استكملت صيانة طارئة لخط مياه رئيسي يخدم مناطق في بيت لحم والخليل، كما كشفت عن تعديات على خط رئيسي في بيت لحم وبدأت إجراءات الإزالة والمحاسبة. وعلى صعيد تمكين المرأة، سلَّمَت السلطة جوائز مبادرة "المياه والمرأة" بمشاركة من الضفة وغزة وتكريم 7 فائزات.

⭕ أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني فعاليات أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار. كما بحث الوزير مع سفيري المملكة الأردنية الهاشمية وروسيا الاتحادية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في ظل الحصار الاقتصادي. ميدانيًا، نَفَّذَت طواقم الوزارة 87 جولة تفتيشية، وضبطت 33.7 طنًا من المنتجات، وأتلفت 32 طنًا منها لعدم صلاحيتها، إضافة إلى إحالة مخالف للنيابة بسبب التلاعب بالأسعار، وتحرير 12 تعهدًا وإخطارًا قانونيًا. كما جرى التعامل مع 29 شكوى لحماية المستهلك وسحب 6 عينات للفحص. وفي مجال الخدمات، تم تسجيل 59 شركة وتقديم 561 خدمة للشركات، وتسجيل 47 تاجرًا جديدًا، وتنفيذ 39 خدمة في السجل التجاري، وإصدار 271 رخصة استيراد، و42 شهادة منشأ، و44 معاملة تجارية مع تركيا، إضافة إلى تسجيل 14 علامة تجارية وتقديم 125 خدمة ملكية فكرية. وعلى صعيد الإصلاح، ثمّن الاتحاد الأوروبي التقدم في التحول الرقمي، خصوصًا إطلاق أول نظام إلكتروني لتسجيل الشركات في فلسطين، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز بيئة الأعمال، فيما أكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

⭕ بَحثَت وزارة شؤون المرأة، في لقاء مع منتدى مناهضة العنف بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، تطوير منظومة الحماية، وتعزيز الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال أن العاملات الفلسطينيات يواجهن عنفًا اقتصاديًا مركبًا في ظل تدهور الأوضاع، مشددة على أن العدالة الاقتصادية وتمكين النساء عبر فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية يشكلان ركيزة للصمود الوطني. كما عقدت الخليلي لقاءً تشاوريًا مع موظفات سابقات ومتقاعدات، لاستعراض أولويات الوزارة والاستفادة من خبراتهن المتراكمة.

⭕ أصدر ديوان الجريدة الرسمية العدد (237) من "الوقائع الفلسطينية"، وفي إطار تعزيز نشر المعرفة القانونية وتوسيع الشراكات مع المؤسسات، نَفَّذَ الديوان مجموعة من التدريبات واللقاءات المتخصصة، شملت تدريبًا لطلبة الحقوق في جامعة القدس– أبو ديس حول أسس الصياغة التشريعية، ولقاءً لطلبة جامعة فلسطين التقنية– خضوري فرع رام الله حول قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب مشاركة في برنامج التعاون التدريبي بوزارة الداخلية عبر لقاء لموظفي المؤسسات الحكومية حول أسس إبداء الرأي القانوني على مشاريع التشريعات.

⭕ نَفَّذَت سلطة جودة البيئة 55 جولة تفتيش ورقابة، وتابعت 3 شكاوى بيئية، ومنحت موافقة لمحطة بث خلوي، وأصدرت 3 تصاريح لاستيراد مواد كيميائية. كما عقدت اجتماع مجموعة عمل قطاع البيئة بمشاركة شركاء حكوميين ودوليين، بينهم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث الواقع البيئي وتعزيز التنسيق. وفي السياق ذاته، جرى بحث سبل دمج المعايير البيئية في قطاعي النقل والإنشاءات مع الجهات المختصة واتحاد المقاولين، بما يشمل خفض الانبعاثات والتوجه لمشاريع صندوق المناخ الأخضر. إضافة إلى ذلك، نَظَّمَت أنشطة تطوعية بيئية، وأُثيرت إعلاميًا قضايا تأثير المبيدات والأسمدة على الزراعة، مع الدعوة لتبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، وكما أعلنت انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى صندوق التكيف المعني بدعم الدول النامية في مواجهة آثار التغير المناخي، بعد استكمال كافة المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لنيل العضوية..

⭕ ترأس وزير الحكم المحلي الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، حيث اتُخذت قرارات تتعلق بالمخططات الهيكلية والتفصيلية وتسهيلات البناء والتراخيص. وعقدت الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني لقاءً فنيًا لمناقشة مسودة دليل "التشجير والتخضير الحضري"، بالتوازي مع إصدار الوزارة دليل التسمية والترقيم للشوارع والمباني بالشراكة مع اتحاد البلديات الهولندية، بما يضمن تنظيم العناوين وتخطيطها بشكل شامل للمباني الحالية والمستقبلية.

⭕ استكملت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية برنامج "شمسي فلسطين" بعد اعتماد وثائقه، مستهدفًا في مرحلته الأولى 10 هيئات محلية لتمكينها من الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يعزز الاستدامة المالية ويخفض المديونية ويحسن الخدمات ويدعم التحول نحو الطاقة النظيفة. وأكدت دعمها للبناء الأخضر عبر مشاركتها في اللجنة التوجيهية، حيث جرى بحث تطوير أنظمة الشهادات والأطر القانونية لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة. كما بحثت سلطة الطاقة مع جمعية الموظفين تسهيل الإجراءات المالية للاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية، بما يخفف فواتير الكهرباء ويعزز صمود الموظفين، فيما افتُتحت في قلقيلية مشاريع نوعية شملت تطوير شبكة كهرباء النبي إلياس برفع القدرة إلى "1260 KVA" وخفض التعرفة 19.8%، إضافة إلى حقل شمسي بقدرة 200 كيلوواط يغطي 20% من الاستهلاك ويوفر أكثر من 150 ألف شيكل سنويًا، ضمن وفر إجمالي يتجاوز 500 ألف شيكل سنويًا. وعلى صعيد دعم الصناعة، جرى الاتفاق مع وزارة الصناعة على توسيع استخدام الطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لتعزيز التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. وفي يطا، أُطلق مشروع خط كهرباء أرضي بطول 6.1 كم لرفع القدرة إلى نحو "25 MVA" ومعالجة النقص الحاد، مع إمكانية استيعاب 10 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتعزيز موثوقية الشبكة. كما تم منح رخصة مشروع طاقة شمسية في طوباس بقدرة 3 ميغاواط مع تخزين كامل (100%) يخدم أكثر من 1000 أسرة ويعزز استقرار التزويد، في وقت بلغت فيه نسبة إنجاز مشروع ربط الخليل بمحطة بيت أولا (بطول 17 كم) نحو 70% لتحسين جودة التيار وتلبية الطلب المتزايد.

⭕ تواصلت تدخلات طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية في مختلف المحافظات، دعمًا للمواطنين وتعزيزًا لصمودهم في ظل الأوضاع الميدانية الراهنة. ففي محافظة الخليل، تم إعادة فتح الحواجز المؤدية إلى البلدة القديمة، وإدخال مواد لوجستية وآليات خدمات إلى المناطق المغلقة خاصة في تل الرميدة، وتمكين موظفي البنوك والطواقم الفنية من الوصول وإجراء أعمال الصيانة، إضافة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية غرب المدينة، وتنظيم إجراءات الدفن داخل البلدة القديمة، وتأمين زيارة رسمية إلى مسافر يطا للاطلاع على احتياجات المواطنين، وإدخال احتياجات منزلية لعائلات في حارة جابر. وفي محافظة نابلس، تم تمكين المواطنين والمزارعين من الوصول لأراضيهم لضمان استمرار العمل الزراعي. وفي أريحا والأغوار، جرى دعم المزارعين ومربي المواشي في صيانة منشآتهم في الأغوار الشمالية، وتأمين عمل طواقم البلدية وصيانة خطوط الكهرباء وإعادة التيار. أما في القدس، فتم تمكين طواقم الاتصالات من تنفيذ أعمال الصيانة واستبدال الشبكات في مناطق الاحتكاك. وفي محافظة طولكرم، تم التنسيق مع شركة مدى لإصلاح الخطوط الرئيسية المغذية للإنترنت على معبر 104، فيما جرى في محافظة جنين الموافقة على تزفيت شارع بطول 700 متر يخدم السكان في منطقة مدخل البلدة الواقعة فوق ما يسمى معسكر عرابة، بما يسهّل حركة المواطنين.

⭕ أطلَقَت وزيرة العمل الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية لتعزيز بيئة العمل الآمنة عبر تطوير التشريعات والتفتيش واستحداث أنظمة توثيق الإصابات، وتنفيذ جولات شملت منشآت في رام الله والبيرة. وبمناسبة يوم العمال، أُطلقت فعاليات رسمية ووقّعت مذكرة تعاون مع الشرطة لتعزيز العمل اللائق وتنظيم السوق وتوسيع التدريب والتشغيل للفئات المهمشة وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح. كما وُقّعت مذكرة مع الحديقة التكنولوجية لتعزيز الريادة. وفي غزة، وفّر مشروع إدارة النفايات 100 فرصة عمل (90 عاملًا و10 مشرفين) وجمع 2357.5 م³ من النفايات، مع تدريب 177 مستفيدًا وأكثر من 100 على مهارات التشغيل والسلامة، وتوفير 101 فرصة عمل ضمن "تعلّم لتكسب" ومتابعة 188 مستفيدًا. فيما استهدف أسبوع السلامة 63 منشأة و702 عامل بنسبة التزام 80% للمعدات و73% للاشتراطات و96% لارتداء المعدات و86% للتأمين، مع توعية 663 عاملًا وتنفيذ 16 ورشة لـ 554 طالبًا وتوعية 47 منشأة. كما تم إصدار 1878 شهادة بطالة وتقديم 4077 خدمة تشغيل، مع متابعة قضايا العمال وتطوير منصة "Job Match".

⭕ وَقَّعَت وزارة الأشغال العامة والإسكان مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" لتعزيز التعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والبنية التحتية والإسكان وإدارة الإمدادات والأنظمة الجغرافية وبناء القدرات. كما فتحت عطاء إنشاء خزان مياه في مخيم الفوار بتمويل الوكالة اليابانية "JICA" لصالح دائرة شؤون اللاجئين، وأصدَرَت وجدَّدَت شهادات تصنيف المقاولين، وإحالة عطاء توسعة مدرسة دوما الثانوية المختلطة في نابلس بقيمة 682 ألف دولار. إلى جانب التعاون مع وزارة الزراعة عبر منحة الفاو لتحضير عطاء محطة السموع الزراعية وصيانة مبنى البيطرة في أريحا، واستكمال أعمال الإصلاح في مفترق المزرعة الغربية– لاكاسا مول برام الله والبيرة، وتنفيذ أعمال صيانة بالأسفلت البارد في طريق واد النار وعش الغراب ببيت ساحور، وكذلك على الشارع الرئيسي من دوار البيضاوي إلى شارع جنين– حيفا ودوار الشرطة في محافظة جنين.

⭕ نَفَّذَت وزارة السياحة والآثار 33 جولة ميدانية استهدفت 53 موقعًا تراثيًا وسياحيًا، إلى جانب استقبال 157 طلب تصريح تراث ثقافي، أُنجز منها 132 تصريحًا. كما جرى ضبط ومعاينة 407 قطع أثرية، وتوثيق 12 اعتداءً على مواقع التراث الثقافي. كما ترأس الوزير اجتماع لجنة الترويج السياحي لإقرار استراتيجية التسويق للمرحلة المقبلة، ونَفَّذَ سلسلة لقاءات دبلوماسية مع القنصل الإيطالي العام والقائم بأعمال السفير الألماني لبحث حماية المواقع الأثرية ودعم تسجيلها على قائمة التراث العالمي. كما شَملت الجهود إطلاق أنشطة توعوية وتدريبية، وتنظيم فعاليات ثقافية ومسارات سياحية في بيت لحم ونابلس وجنين، إلى جانب دعم السياحة البيئية وتمكين المرأة. وفي المحافظات، تواصلت أعمال الترميم والتوثيق، أبرزها توثيق 250 مبنى تاريخيًا في السموع، وترميم مواقع في قلقيلية وجلبون، وتنفيذ أعمال حماية في موقع تل السلطان بأريحا بالشراكة مع جامعة روما سابينزا. كما شهدت المتاحف والمواقع إقبالًا ملحوظًا، حيث استقبل متحف دورا أكثر من 2400 زائر خلال نيسان، في مؤشر على تنامي الوعي بأهمية التراث الثقافي وتعزيز حضوره المجتمعي.