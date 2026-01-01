الحرس "الثوري الإيراني": خيارات واشنطن باتت محدودة ولا مفاوضات نووية

الأحد 03 مايو 2026 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

قال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن مساحة اتخاذ القرار للولايات المتحدة باتت محدودة.

وأضاف في تدوينة على منصة إكس إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيئ مع إيران.

ويعكس هذا التقييم قراءة إيرانية مفادها أن خيارات واشنطن الاستراتيجية أصبحت أكثر تقييدًا مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية.

وتحمل هذه الرسالة طابعًا تصعيديًا، يعكس تمسك طهران بموقف تفاوضي متشدد في مواجهة الضغوط الأمريكية.

بدوره، أكد عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني مجتبى زارعي نقلا عن رئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف أن المرشد الإيرني مجتبى خامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات.

