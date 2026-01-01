قتيل بشفاعمرو يرفع حصيلة القتلى بالمجتمع العربي إلى 100 منذ بداية العام

القدس المحتلة / سما /

قتل رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما صباح اليوم الأحد، إثر جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو.

ووفق المعلومات الأولية، فقد أُصيب الرجل بجروح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار، قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة ودوافعها.

وأفاد متحدث باسم طواقم الإسعاف في نجمة داود الحمراء أن بلاغا ورد عند الساعة 6:57 صباحًا إلى مركز الطوارئ (101) في منطقة الكرمل، حول إصابة رجل في حادث عنف بمدينة شفاعمرو.

وعند وصول الطواقم الطبية، وجد رجل يبلغ نحو 50 عاما ملقى على الطريق وهو فاقد للوعي، دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة في جسده.

وأوضح أن الطاقم أجرى الفحوصات اللازمة، لكن تم إعلان وفاته في المكان نتيجة خطورة إصاباته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في حادث إطلاق نار وملابسات الجريمة دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة، عقب تلقي البلاغ، وصلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وباشرت أعمال التمشيط وجمع الأدلة، إلى جانب البحث عن مشتبه بهم محتملين.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية في محاولة لكشف ملابسات الحادث وظروفه، ودوافع الجريمة.