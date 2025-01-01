  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 30 أبريل 2026 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أنا 

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية وحاراً نسبيا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردًا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً الى غائم جزئي حارا نسبياً الى حار وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الاحد المقبل غائما جزئيا وحاراً إلى شديد الحرارة وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة تدريجياً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأكثر قراءة اليوم

قد تنسحب من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ..مسؤول امارتي : البلاد تراجع دورها ومساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف..

خلافا لرواية ترامب.. وزير الخارجية الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن أسباب اندلاع الحرب على إيران

توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان اشرف دبور في مطار بيروت

ترامب ينشر صورة له ممسكا ببندقية ويهدد إيران: انتهى وقت اللطف

خبير نفطي سعودي يعلّق على خروج الإمارات من «أوبك» ويكشف تأثيره على سوق النفط

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال

الحرس الثوري: سنرد على أي اعتداء بـ”مفاجآت وقدرات جديدة” وسنحرق حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة

الأخبار الرئيسية

خطط أمريكية جديدة لاستئناف الحرب على إيران..

ايران تعلن اغلاقه كاملاً من جهة بحر العرب ..أمريكا تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

اسرائيل تمنع القوة متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة

IMG_4595

قائد بحرية الجيش الإيراني يهدد : قريباً جداً سيشاهد الأعداء سلاحاً يخشونه كثيراً وهو على مقربة منهم

IMG_4594

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال