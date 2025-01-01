الاحتلال يغلق مدخل سلفيت الشمالي لليوم الثاني على التوالي

الخميس 30 أبريل 2026 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، عبر البوابة الحديدية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والمركبات بشكل كامل.

وأفاد موطنون أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشمالي وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة، الأمر الذي أجبر المواطنين على السير على الأقدام، او سلوك طرق بديلة أطول وأكثر صعوبة.

ويُعد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت من الشرايين الحيوية التي تربط المدينة بعدد من القرى والبلدات المجاورة، ما يجعل إغلاقه سبباً في تعطيل الحياة اليومية حركة التنقل والتجارة.

ويأتي هذا الإغلاق في سياق سياسة التضييق والإجراءات العسكرية المتكررة التي تفرضها قوات الاحتلال على محافظة سلفيت، من خلال إغلاق المداخل ونصب الحواجز، ما يفاقم معاناة المواطنين ويحد من حركتهم.

الأكثر قراءة اليوم

قد تنسحب من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ..مسؤول امارتي : البلاد تراجع دورها ومساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف..

خلافا لرواية ترامب.. وزير الخارجية الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن أسباب اندلاع الحرب على إيران

توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان اشرف دبور في مطار بيروت

ترامب ينشر صورة له ممسكا ببندقية ويهدد إيران: انتهى وقت اللطف

خبير نفطي سعودي يعلّق على خروج الإمارات من «أوبك» ويكشف تأثيره على سوق النفط

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال

الحرس الثوري: سنرد على أي اعتداء بـ”مفاجآت وقدرات جديدة” وسنحرق حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة

خطط أمريكية جديدة لاستئناف الحرب على إيران..

ايران تعلن اغلاقه كاملاً من جهة بحر العرب ..أمريكا تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

اسرائيل تمنع القوة متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة

قائد بحرية الجيش الإيراني يهدد : قريباً جداً سيشاهد الأعداء سلاحاً يخشونه كثيراً وهو على مقربة منهم

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال