الاحتلال يغلق مدخل سلفيت الشمالي لليوم الثاني على التوالي

رام الله/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، عبر البوابة الحديدية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والمركبات بشكل كامل.

وأفاد موطنون أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشمالي وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة، الأمر الذي أجبر المواطنين على السير على الأقدام، او سلوك طرق بديلة أطول وأكثر صعوبة.

ويُعد المدخل الشمالي لمدينة سلفيت من الشرايين الحيوية التي تربط المدينة بعدد من القرى والبلدات المجاورة، ما يجعل إغلاقه سبباً في تعطيل الحياة اليومية حركة التنقل والتجارة.

ويأتي هذا الإغلاق في سياق سياسة التضييق والإجراءات العسكرية المتكررة التي تفرضها قوات الاحتلال على محافظة سلفيت، من خلال إغلاق المداخل ونصب الحواجز، ما يفاقم معاناة المواطنين ويحد من حركتهم.