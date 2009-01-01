المقاومة تشتبك مع "المليشيات" جنوب خان يونس وقصف مدفعي اسرائيلي شرق غزة

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 203 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

واستشهد المسعف إبراهيم صقر استشهد جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفته قرب دوار التوام شمال غربي قطاع غزة.

وفجر اليوم أصيب صياد جرّاء إطلاق نار من الزوارق الاحتلال بمواصي مدينة رفح جنوب القطاع.

والليل الماضي استشهد المقاوم عبد ربه يوسف أبو مسامح باشتباك مع المليشيات التابعة للاحتلال جنوب خان يونس.

وقالت مصادر متعددة ان المقاومين أوقعوا عناصر من الميلشيات في كمين محكم جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة بعد تقدمهم من "المنطقة الصفراء".

واوضحت ان الكمين أدى إلى إيقاع عدة عناصر بين قتيل وجريح.

وأكدت تدخل طيران الاحتلال والمدفعية بقصف عنيف للمكان، فاستُشهد أحد عناصر المقاومة فيما انسحب البقية بسلام .

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة والذين وصلوا مشافي القطاع خمسة شهداء منهم واحد انتشال و7 اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 823 اضافة إلى 2308 مصاب وإجمالي حالات الانتشال:763 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72599 شهيدا، و172411 مصابا.