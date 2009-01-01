المقاومة تشتبك مع "المليشيات" جنوب خان يونس وقصف مدفعي اسرائيلي شرق غزة

الخميس 30 أبريل 2026 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تشتبك مع "المليشيات" جنوب خان يونس وقصف مدفعي اسرائيلي شرق غزة



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 203 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

واستشهد المسعف إبراهيم صقر استشهد جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفته قرب دوار التوام شمال غربي قطاع غزة.

وفجر اليوم أصيب صياد جرّاء إطلاق نار من الزوارق الاحتلال بمواصي مدينة رفح جنوب القطاع.

والليل الماضي استشهد المقاوم عبد ربه يوسف أبو مسامح باشتباك مع المليشيات التابعة للاحتلال جنوب خان يونس.

وقالت مصادر متعددة ان المقاومين أوقعوا عناصر من الميلشيات في كمين محكم جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة بعد تقدمهم من "المنطقة الصفراء".

واوضحت ان الكمين أدى إلى إيقاع عدة عناصر بين قتيل وجريح.

وأكدت تدخل طيران الاحتلال والمدفعية بقصف عنيف للمكان، فاستُشهد أحد عناصر المقاومة فيما انسحب البقية بسلام .

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة والذين وصلوا مشافي القطاع خمسة شهداء منهم واحد انتشال و7 اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 823 اضافة إلى 2308 مصاب وإجمالي حالات الانتشال:763 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72599 شهيدا، و172411 مصابا.

الأكثر قراءة اليوم

قد تنسحب من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ..مسؤول امارتي : البلاد تراجع دورها ومساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف..

خلافا لرواية ترامب.. وزير الخارجية الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن أسباب اندلاع الحرب على إيران

توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان اشرف دبور في مطار بيروت

ترامب ينشر صورة له ممسكا ببندقية ويهدد إيران: انتهى وقت اللطف

خبير نفطي سعودي يعلّق على خروج الإمارات من «أوبك» ويكشف تأثيره على سوق النفط

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال

الحرس الثوري: سنرد على أي اعتداء بـ”مفاجآت وقدرات جديدة” وسنحرق حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة

خطط أمريكية جديدة لاستئناف الحرب على إيران..

ايران تعلن اغلاقه كاملاً من جهة بحر العرب ..أمريكا تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

اسرائيل تمنع القوة متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة

قائد بحرية الجيش الإيراني يهدد : قريباً جداً سيشاهد الأعداء سلاحاً يخشونه كثيراً وهو على مقربة منهم

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال