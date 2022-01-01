النفط يتجاوز 126 دولاراً للبرميل في أعلى مستوى منذ 4 سنوات

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 8 دولارات إلى 126.09، دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2022، وسط مخاوف من احتمال حدوث تصعيد في الحرب بين أميركا وإيران.

وقفزت أسعار النفط يوم الخميس بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس احتمال القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات الرامية إلى إنهاء ​الحرب، مما فاقم المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات في إمدادات منطقة الشرق ‌الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 5.27 دولار أو 4.5 بالمئة إلى 123.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0347 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت مكاسب 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة. وينتهي عقد يونيو حزيران، الذي ​يرتفع لليوم التاسع على التوالي، اليوم الخميس. وبلغ سعر عقد يوليو تموز الأكثر ​تداولا 113.10 دولار بارتفاع 2.66 دولار أو 2.4 بالمئة بعد أن سجل مكاسب ⁠5.8 بالمئة في الجلسة السابقة.