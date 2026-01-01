ايران تعلن اغلاقه كاملاً من جهة بحر العرب ..أمريكا تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح على دول أخرى إنشاء تحالف جديد بهدف استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلًا عن برقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم "تحالف حرية الملاحة البحرية"، تم تفصيلها في برقية داخلية لوزارة الخارجية أُرسلت يوم الثلاثاء إلى السفارات الأمريكية، ودعت الدبلوماسيين الأمريكيين إلى حثّ الحكومات الأجنبية على الانضمام إلى هذا التحالف.

وبحسب البرقية، فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الجهود الدبلوماسية، وضمان تنفيذ العقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحالف سيكون مشروعًا مشتركًا بين وزارة الخارجية الأمريكية والقيادة المركزية للقوات الأمريكية، مضيفة أنه رغم تقديمه كمبادرة سلمية، فقد طُلب من الدبلوماسيين سؤال نظرائهم الأجانب عما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا "شركاء دبلوماسيين و/أو عسكريين".

إيران تغلق

أعلن الأدميرال شهرام إيراني قائد قوات البحرية في الجيش الإيراني فجر يوم الخميس، إغلاق مضيق "هرمز" من جهة "بحر العرب"، موجهاً تهديدات اعتيادية للسفن الأمريكية.

وقال إيراني، في تصريح له: "لقد أغلقنا مضيق هرمز من جهة بحر العرب، وإذا اقترب الأمريكيون أكثر فسوف نتخذ إجراء عملياً سريعاً"، دون تحديد طبيعة الإجراء.

وأضاف أن "الأمريكان اعتقدوا أنهم سيحققون نتيجة في حربهم ضد إيران، خلال أقصر وقت ممكن، 3 أيام إلى أسبوع مثلاً، لكن هذا التصور أصبح الآن موضع سخرية في الجامعات العسكرية".

وأردف قائلاً إنه خلال ما تسمى "الحرب المفروضة الثالثة"، اقترب الأمريكيون من إيران، عبر البحر، واستخدموا منصات صاروخية لاستهداف الوحدات البحرية الإيرانية.

وادعى قائد البحرية أن قواته وجهت 7 ضربات صاروخية ضد حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ما أدى لعجز واشنطن لفترة عن تشغيل طائراتها أو تنفيذ عمليات جوية، حسب قوله.

يأتي بعدما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته لمساعديه بالاستعداد لفرض "حصار مطول" على إيران.

وأوضح المسؤولون أن ترامب يستهدف الضغط على موارد النظام الإيراني في محاولة محفوفة بالمخاطر لإجبار طهران على التنازل عن برنامجها النووي، وهو الطلب الذي طالما رفضته إيران.

وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.