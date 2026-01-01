اسرائيل تمنع القوة متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

رفضت إسرائيل السماح لممثلين عن دول القوة متعددة الجنسيات، المزمع نشرها في غزة ضمن خطة ترامب للسلام، بدخول رفح لإجراء جولة ميدانية، رغم زيارتهم تل أبيب الأسبوع الماضي ولقائهم مسؤولين كبار برفقة القيادة السياسية.

وصل ممثلون عن إندونيسيا والمغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا، المنتمون إلى القوة متعددة الجنسيات، إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقوا بكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي وممثلين عن القيادة الأمريكية.

وكان من المقرر أن يزور الممثلون، ضمن الزيارة، رفح، حيث كان من المفترض أن تبدأ القوة عملياتها، إلا أن الجيش الإسرائيلي رفض ذلك بتوجيه من القيادة السياسية.

واضافت قناة كان الإسرائيلية أن إسرائيل تطالب برؤية خطوات ملموسة لنزع سلاح حماس وتشكيل حكومة تكنوقراطية قبل أن تتمكن من المضي قدما.

في بداية الأسبوع، عقد رئيس الأركان زمير اجتماعاً استراتيجياً لمناقشة قضية غزة، أصدر خلاله تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمالية العودة إلى القتال.

وقال للحضور: "حماس تماطل لكسب الوقت بهدف تعزيز قوتها العسكرية وتوطيد سيطرتها، ولن نسمح بحدوث ذلك".