هل دعمت قطر كريم خان لملاحقة نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية؟..

الخميس 30 أبريل 2026 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة / سما /

نفت قطر، مساء الأربعاء، مزاعم إسرائيلية بشأن دعم الدوحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مقابل ملاحقة رئيس الحكومة المطلوب لدى المحكمة بنيامين نتنياهو.
واعتبرت قطر هذه المزاعم “محاولة للهروب من المساءلة الدولية”.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي لقطر، قال إنه “حول تقارير إعلامية باطلة تخصّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.
والثلاثاء، أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مزاعم تقول إن قطر وعدت بدعم خان، بعد مزاعم الاعتداء الجنسي التي وُجهت ضده، إذا قام بملاحقة نتنياهو في قضية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسبب الحرب في غزة.
وقال مكتب الإعلام الدولي، إن “المحاولات الأخيرة لإقحام اسم دولة قطر في مناقشات غير لائقة مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتعلق بمزاعم واهية حول مذكرات توقيف محتملة بحق مسؤولين إسرائيليين، هي ادعاءات عارية تماما من الصحة”.
ونبه إلى أن “هذه الاتهامات الباطلة والادعاءات الزائفة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين دأبوا على نشر معلومات مضللة عن دولة قطر عبر تسريبات انتقائية لخدمة مصالحهم الشخصية، وقد تم تفنيدها مرارا وتكرارا وثبت دائما عدم صحتها”.
وأكد البيان، أنه “بات جليّا وواضحا أن هؤلاء الأفراد يسعون جاهدين، وبأي ثمن، للإفلات من المساءلة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي عن انتهاكات سابقة ما زالت مستمرة للقانون الدولي، ويعمدون إلى الزج باسم قطر زورا لصرف الأنظار عن سلوكهم وتزييف الحقائق في محاولة فاشلة منهم لتجنب الخضوع للرقابة القانونية”.
وشدد على أن “قطر لا تعد هدفهم الوحيد، بل عُرف عن هؤلاء المسؤولين منذ أمد بعيد تعمّدهم القيام بحملات سرية تتضمن ترويج وثائق وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو مفبركة لتحقيق مآربهم الخفية ونواياهم المبيتة”.
وأردف البيان، أن “قطر ستظل متيقظة لهذه الادعاءات والاتهامات المرسلة، وستواصل الدفاع عن سمعتها في الوقت الذي تمضي فيه قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
وإضافة إلى محاكمته محليا في قضايا فساد، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الأكثر قراءة اليوم

قد تنسحب من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ..مسؤول امارتي : البلاد تراجع دورها ومساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف..

خلافا لرواية ترامب.. وزير الخارجية الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن أسباب اندلاع الحرب على إيران

معاريف : ممر من الهند عبر الخليج والأردن وإسرائيل إلى أوروبا يعيد رسم التجارة العالمية

توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان اشرف دبور في مطار بيروت

ترامب ينشر صورة له ممسكا ببندقية ويهدد إيران: انتهى وقت اللطف

خبير نفطي سعودي يعلّق على خروج الإمارات من «أوبك» ويكشف تأثيره على سوق النفط

رويترز : ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ومقترح لإعلان النصر من جانب واحد..

ايران تعلن اغلاقه كاملاً من جهة بحر العرب ..أمريكا تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

اسرائيل تمنع القوة متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة

قائد بحرية الجيش الإيراني يهدد : قريباً جداً سيشاهد الأعداء سلاحاً يخشونه كثيراً وهو على مقربة منهم

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يعترض سفن "أسطول الصمود" لكسر حصار غزة قبالة كريت