قائد بحرية الجيش الإيراني يهدد : قريباً جداً سيشاهد الأعداء سلاحاً يخشونه كثيراً وهو على مقربة منهم

توعّد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم، بأنّ “الأعداء سيشاهدون سلاحاً يخشونه كثيراً قريباً جداً”، مشيراً إلى أنّه “على مقربة شديدة منهم”.

وأفاد الأدميرال إيراني بتنفيذ القوات البحرية “7 ضربات ضدّ حاملة الطائرات أبراهام لينكولن”، ولذلك، “لم تتمكّن من تنفيذ غارات لفترة من الوقت”.

كما أشار إلى “إغلاق مضيق هرمز من جهة بحر العرب”، محذراً من أنّ القوات البحرية ستقوم بإجراء عملياتي سريع “إذا تقدّم الأعداء أكثر”.

وقال إيراني إنّ “العدو اعتقد أنه سيحقّق نتيجة ضدّ إيران في غضون 3 أيام إلى أسبوع، لكنّ تصوّره هذا تحوّل إلى أضحوكة”.

ولفت إلى أنّ الأميركيين “انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن، فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن”.

وفي السياق، شدّد على أنّ إيران دولة ذات ركيزة بحرية، وعليه، فإنّ “الوصول إلى الممرات المائية الاستراتيجية يمثّل ميزة حاسمة لها”، مشيراً إلى أنّ “هناك 3 ممرات بحرية رئيسية تقع في نطاق البلاد، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يتمتع بأهمية خاصة”.

وأكّد أنّ الدفاع الإيراني المقتدر في البحر “حمل رسالة واضحة”، بحيث إنّ “أيّ تهديد سيواجه بردّ حاسم”.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، قال مصدر أمني إيراني رفيع المستوى لقناة “برس تي في” الرسمية، إنّ أعمال “القرصنة والبلطجة البحرية” الأميركية المستمرة، تحت مسمّى “الحصار البحري”، ستواجَه قريباً بـ”إجراء عسكري عملي وغير مسبوق”.

وأوضح المصدر أنّ القوات المسلحة العاملة تحت قيادة “مقر خاتم الأنبياء” (قيادة الحرب)، ترى أنّ “للصبر حدوداً”، وأنّ “ردّاً مؤلمًا” بات ضرورياً إذا استمرت واشنطن في حصارها البحري غير القانوني حول مضيق هرمز.

وأشار إلى أنّ القيادة العسكرية العليا اتخذت قراراً بضرورة توجيه ردّ حاسم لإسقاط خيار الحصار الأميركي نهائياً، مؤكّداً أنّ إيران أثبتت في الحروب المفروضة أنّ واشنطن لم تعد تواجه خصماً سلبياً أو يمكن التنبّؤ بتحرّكاته.