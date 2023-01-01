الجيش الإسرائيلي يعترض سفن "أسطول الصمود" لكسر حصار غزة قبالة كريت

الخميس 30 أبريل 2026 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية، سفن في أسطول "الصمود" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك على بُعد مئات الكيلومترات من سواحل البلاد، في منطقة قريبة من جزيرة كريت.​

وتُعد هذه العملية العدوانية الثالثة التي تنفذها البحرية الإسرائيلية ضد سفن متجهة لكسر الحصار عن غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، حيث جرى هذه المرة إيقاف الأسطول بعيدًا عن سواحل البلاد، خلافًا للعمليات السابقة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "القرار اتُّخذ هذه المرة بمفاجأتهم على مسافة بعيدة، بسبب حجم الأسطول"، على حد تعبيره.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن "الاعتداء على أسطول الصمود، الليلة يأتي ضمن أبعد مسافة خلال اعتداءات إسرائيل على الأساطيل المتجهة إلى غزة.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، أنه "نظرا لحجم الأسطول الذي يضم نحو 100 زورق ونحو ألف ناشط، فقد تقرر تنفيذ عملية السيطرة بعيدا عن سواحل إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، تحدث أسطول الصمود الدولي، عن تعرض معظم قواربه للتشويش، في وقت تواصل فيه الإبحار في البحر المتوسط، شاقة طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

وكتب الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لغزة، في تدوينة عبر منصة إنستغرام: "الأسطول يتعرض لهجوم: سفينة بيانكا (إيطاليا) يتم الاقتراب منها، ومعظم القوارب تتعرض للتشويش".

ولم يوجه الأسطول اتهاما لجهة معينة بالوقوف وراء التشويش، ولا الجهة التي تقترب من إحدى سفنه.

تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة.. 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

خلافا لرواية ترامب.. وزير الخارجية الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن أسباب اندلاع الحرب على إيران

قد تنسحب من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ..مسؤول امارتي : البلاد تراجع دورها ومساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف..

معاريف : ممر من الهند عبر الخليج والأردن وإسرائيل إلى أوروبا يعيد رسم التجارة العالمية

ترامب ينشر صورة له ممسكا ببندقية ويهدد إيران: انتهى وقت اللطف

توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان اشرف دبور في مطار بيروت

رويترز : ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ومقترح لإعلان النصر من جانب واحد..

مسؤول في لجنة ادارة غزة : نقترب من العودة للقطاع في مايو القادم

ترامب يرفض مقترح طهران: الحصار البحري لن يرفع دون اتفاق نووي..

قد تنسحب من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ..مسؤول امارتي : البلاد تراجع دورها ومساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف..

الحرس الثوري: سنرد على أي اعتداء بـ”مفاجآت وقدرات جديدة” وسنحرق حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة

ترامب ينشر صورة له ممسكا ببندقية ويهدد إيران: انتهى وقت اللطف