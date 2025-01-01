بوتين لترامب: أي عملية برية ضد ايران ستكون غير مقبولة وخطيرة للغاية

طهران / وكالات /

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هي الثانية عشرة منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقال بوتين لترامب خلال المحادثة ان أي عملية برية ضد ايران ستكون غير مقبولة وخطيرة للغاية.

وقال أوشاكوف: “جرت محادثة هاتفية بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. استمرت هذه المحادثة أكثر من ساعة ونصف”، مشيرا إلى أن المحادثة التي جرت مساء بين بوتين وترامب كانت عملية وصريحة، مضيفًا: “كان التواصل بين الرئيسين صريحا وعمليا”.

وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين أعرب خلال المحادثة عن كلمات دعم لنظيره الأمريكي بمناسبة محاولة الاغتيال، وأدان الجريمة بشدة، قائلا: “بادر بوتين بالتعبير عن كلمات دعم للرئيس الأمريكي بمناسبة محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 25 أبريل في فندق واشنطن هيلتون. لحسن الحظ، لم يصب ترامب نفسه ولا زوجته ولا أي من المحيطين به. تم تحييد المعتدي بسرعة من قبل جهاز الحراسة”، وأضاف أوشاكوف أن الرئيس الروسي دان الجريمة بشدة، “مؤكدا عدم قبول أي شكل من أشكال العنف بدوافع سياسية”.

وتحدث الرئيسان عن آفاق المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في الاقتصاد والطاقة، حيث قال أوشاكوف: “أثناء مناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، تم التحدث من كلا الجانبين عن آفاق كبيرة للمشاريع ذات المنفعة المتبادلة في الاقتصاد والطاقة. بل إن عددا من المبادرات الكبيرة في الاقتصاد، كما أشار الرئيسان، يتم مناقشتها بشكل ملموس بين ممثلي دولنا”.

وأكد بوتين خلال المحادثة أن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق، لكن موسكو تفضل أن يحدث ذلك من خلال المفاوضات، وأوضح أوشاكوف: “أكد رئيسنا مرة أخرى أن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق في كل الأحوال. بالطبع، نفضل أن يكون ذلك نتيجة لعملية تفاوضية”.

وأبلغ بوتين ترامب باستعداده لإعلان هدنة خلال فترة الاحتفال بيوم النصر، وقال أوشاكوف: “في هذا السياق، أبلغ بوتين نظيره الأمريكي باستعداده لإعلان هدنة أيضا خلال فترة الاحتفال بيوم النصر. أيد ترامب هذه المبادرة بنشاط، مشيرا إلى أن العيد يمثل انتصارنا المشترك على النازية في الحرب العالمية الثانية”.

وأخبر بوتين ترامب هاتفيا عن الأساليب الإرهابية البحتة لنظام كييف في مهاجمة المنشآت المدنية، حيث قال أوشاكوف: “قال الرئيس الروسي مباشرة إن كييف تلجأ بوضوح إلى أساليب إرهابية، من خلال مهاجمة منشآت مدنية بحتة على الأراضي الروسية. وأكد رئيسنا مرة أخرى أن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق في كل الأحوال”.

وأشار بوتين خلال المحادثة إلى أن فلاديمير زيلينسكي يجب أن يوافق على المقترحات المعروفة المطروحة مسبقا من أجل تسوية سلمية في أوكرانيا عبر الدبلوماسية، ونقل أوشاكوف مضمون محادثة الزعيمين قائلا: “بالطبع، نفضل أن يصبح تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة والتسوية السلمية نتيجة لعملية تفاوضية، الأمر الذي يتطلب من زيلينسكي الرد إيجابا على المقترحات المعروفة التي طرحت مرارًا، بما في ذلك من قبل الجانب الأمريكي”.

ونقل بوتين خلال محادثته مع ترامب تهانيه لزوجته ميلانيا ترامب بمناسبة عيد ميلادها، وأشاد بمساهمتها في جمع شمل الأطفال الروس والأوكرانيين مع عائلاتهم، حيث قال أوشاكوف: “تم نقل التهاني إلى ميلانيا ترامب، وتم الإشادة بمساهمتها وجهودها في جمع شمل الأطفال الروس والأوكرانيين مع عائلاتهم”.

وأخبر بوتين ترامب أنه منذ بداية عام 2025، سلمت موسكو أكثر من 20 ألف جثة قتلى إلى كييف، بينما تسلمت ما يزيد قليلاً عن 500 جثة، وقال أوشاكوف: “تم ذكر أن روسيا سلمت أوكرانيا منذ بداية عام 2025 أكثر من 20 ألف جثة قتلى، بينما سلموا لنا ما يزيد قليلا عن 500 جثة”.

وأكد ترامب لبوتين أن الصفقة لحل النزاع في أوكرانيا باتت وشيكة، وقال أوشاكوف: “يعتقد دونالد ترامب أن الصفقة التي ستضع حدا للنزاع في أوكرانيا باتت وشيكة.” وفي سياق التسوية الأوكرانية، أشار أوشاكوف إلى أن “الرئيس الأمريكي شدد على أهمية وقف الأعمال القتالية في أسرع وقت، وكذلك استعداده من جانبه لتقديم كل المساعدة لتحقيق ذلك. وسيواصل الأشخاص الموثوقون لديه الاتصالات مع كل من موسكو وكييف”.

واتفق الرئيسان بوتين وترامب على استمرار الاتصالات، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى مساعديهما، وقال أوشاكوف: “اتفق الرئيسان على الاستمرار في دعم الاتصالات، سواء الشخصية أو على مستوى مساعديهما وممثليهما. ودعا الرئيسان بعضهما البعض بحرارة وتمنيا لبعضهما كل الخير”.

يُذكر أن المحادثة الهاتفية السابقة بين الزعيمين كانت قد جرت في 9 مارس، وتعتبر هذه المحادثة الثانية عشرة بين بوتين وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض في بداية عام 2025.