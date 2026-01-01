زامير : لن نغادر مواقعنا في الجنوب ولا وقف لإطلاق النار مع لبنان

الأربعاء 29 أبريل 2026 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان، مشدداً على أنه "لا يوجد وقف إطلاق نار" في جبهة القتال الحالية، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها اليوم الأربعاء في بلدة "الطيبة" اللبنانية والمناطق الحدودية.

وأوضح زامير، بحضور قائد المنطقة الشمالية وعدد من كبار ضباط سلاح البر، أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من مواقعها الحالية حتى يتم ضمان أمن المستوطنات الشمالية على المدى البعيد، مشيراً إلى أن الجيش غير استراتيجيته من "الاحتواء" إلى "العمل المباشر" لمنع تموضع أي قوة عسكرية تهدد أمن إسرائيل على الحدود.

وكشف زامير عن نتائج الضربات الأخيرة، مدعياً أن الجيش الإسرائيلي نجح في تدمير معظم مكونات الصناعة العسكرية الإيرانية، بما في ذلك المصانع التي تزود حزب الله بالأسلحة.

وقال: "لقد حققنا المهام التي حددها المستوى السياسي في كل من إيران ولبنان، وهيأنا الظروف الميدانية للعمليات السياسية التي تجري حالياً".

وشدد زامير على أن القوات العاملة في الميدان تمتلك كامل الحرية في إزالة أي تهديد، سواء كان ذلك خلف "الخط الأصفر" أو شمال نهر الليطاني، مؤكداً أنه لا توجد قيود زمنية أو ميدانية على تدمير البنية التحتية وتصفية العناصر المسلحة التي تحاول الاقتراب من خطوط الدفاع الإسرائيلية.

وختم رئيس الأركان الإسرائيلي جولته بالتأكيد على أن مهمة الجيش الحالية هي التمركز في المواقع التي تمنع إطلاق النار المباشر على المستوطنات، معتبراً أن الجيل الحالي من القادة والجنود يخوض "حرباً تاريخية" لاستعادة الأمن المفقود منذ اندلاع المواجهات.

