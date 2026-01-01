استشهاد الفتى ابراهيم عبد الفتاح الخياط برصاص الاحتلال في الخليل

رام الله/سما/

أعلن الأطباء في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة الخليل، اليوم، استشهاد الفتى إبراهيم عبد الفتاح محمد الخياط (16 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في منطقتي البطن والصدر.

كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة الحاووز، وداهمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيس، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا- لم تعرف هويته بعد- بعد أن أجبرته على إيقاف شاحنته والترجل منها.

وكانت تلك القوات قد داهمت خلال اقتحامها المنطقة مقر الجمعية الخيرية وقامت بتفتيشه.