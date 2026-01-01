قائمة "الصمود والعطاء" تختار وجدي ملحم رئيسا لبلدية حلحول

حلحول/سما/

أعلنت قائمة "الصمود والعطاء" التابعة لحركة فتح، اليوم الأربعاء، اختيار الدكتور وجدي ملحم رئيساً لبلدية حلحول، بعد فوز القائمة بأغلبية مقاعد المجلس البلدي في الانتخابات المحلية.

وقالت القائمة، في بيان صحفي، إن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت نتائج انتخابات مجلس بلدية حلحول، والتي أظهرت فوز قائمة "الصمود والعطاء" بالأغلبية التي تمكنها من تشكيل المجلس البلدي.

وأضافت أن المرشحين الفائزين التسعة من القائمة عقدوا اجتماعاً سادته أجواء أخوية وروح من المسؤولية، وتم خلاله الاتفاق بالإجماع على اختيار الدكتور وجدي ملحم رئيساً للبلدية للدورة الانتخابية المقبلة ومدتها أربع سنوات.

وأشارت إلى أنه جرى اختيار المهندس عبدالرحمن عرمان نائباً للرئيس، على أن يتم توزيع باقي المهام والمناصب الأخرى على طاولة المجلس البلدي، وبمشاركة جميع الأعضاء.

وهنأ المجتمعون المرشحين الفائزين من القائمة الأخرى، مؤكدين استعدادهم والتزامهم بالعمل الجماعي والمسؤول مع الجميع لخدمة مدينة حلحول، والسعي لتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز مسيرة الصمود والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أشاد أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل هاني جعارة بحالة التوافق والسلاسة في توزيع المهام، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات.

كما قدم جعارة الشكر لكل من ساهم في هذا الفوز، من اللجنة التنظيمية في حلحول ممثلة بأمين سرها خالد عرمان، وعضو الإقليم ياسر زماعرة، وكوادر الحركة، والشخصيات والعشائر، وكافة أهالي المدينة، مشيداً بنجاح سير العملية الانتخابية بما يعكس الوجه الحقيقي لمدينة حلحول.