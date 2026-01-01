أسعار النفط ترتفع بنسبة 5% وسط توقعات باستمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة

وكالات - سما-

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة جديدة، اليوم الأربعاء، مع تزايد مخاوف الأسواق من دخول مضيق هرمز في حالة إغلاق طويل الأمد، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لإنهاء التوتر الراهن.

وصعدت أسعار خام "برنت" بنسبة 5% لتستقر عند 116.8 دولار للبرميل، مواصلة بذلك رحلة الصعود التي بدأت منذ أسبوع، فيما ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس" بنسبة 4.9% ليصل إلى 104.8 دولار للبرميل، وهو ما يعكس قلق المتداولين من نقص حاد في إمدادات الطاقة العالمية.

وتأتي هذه الارتفاعات في أعقاب تقارير نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت فيها عن خيبة أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقترحات الإيرانية الأخيرة لإنهاء الصراع، وتوجيهه تعليمات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار مطول ومشدد على إيران.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار حالة "اللا حرب واللا سلم" في منطقة الخليج ستؤدي إلى تداعيات سلبية عميقة على الاقتصاد العالمي، حيث يساهم عدم استقرار الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريان الطاقة الأهم في العالم، في رفع تكاليف الشحن والتأمين وتغذية معدلات التضخم عالميا.