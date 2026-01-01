الاحتلال يفرج عن خمسة أسرى من قطاع غزة

الأربعاء 29 أبريل 2026 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، نقل خمسة معتقلين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال، حيث جرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقالت اللجنة الدولية إن طواقمها سهّلت تواصل الأسرى المحررين ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

والأسرى المفرج عنهم هم: محمود محمد محمد أبو وردة (28 عاماً)، حاتم عبد الله خالد الدعالسة (38 عاماً)، زامل خالد محمد محمد (43 عاماً)، محمد سعيد سمير شحادة (30 عاماً)، وهم من سكان جباليا، إضافة إلى علاء عبد الله شحادة الفحم (40 عاماً) من سكان بني سهيلا شرق خان يونس.

