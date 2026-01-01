ترامب يرفض مقترح طهران: الحصار البحري لن يرفع دون اتفاق نووي..

القدس المحتلة/سما/

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات شديدة اللهجة لإيران، مؤكداً تمسكه بفرض الحصار البحري الشامل حتى رضوخ طهران لاتفاق نووي جديد يلبي الشروط الأمريكية، وذلك في مقابلة حصرية أجراها اليوم الأربعاء مع القناة 12 العبرية.

وشدد ترامب على رفضه القاطع للمقترح الإيراني الأخير الذي دعا لرفع الحصار وفتح مضيق هرمز كخطوة أولى قبل الخوض في الملف النووي، قائلاً: "الحصار البحري حالياً أكثر فاعلية من القصف الجوي، الإيرانيون يختنقون ولن أرفع هذا الخناق دون ضمان عدم امتلاكهم سلاحاً نووياً".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) أعدت بالفعل خطة لشن موجة من الضربات العسكرية "الخاطفة والعنيفة" تستهدف البنية التحتية الإيرانية، بهدف كسر حالة الجمود في المفاوضات.

وأوضحت المصادر أن تنفيذ هذه الخطة ينتظر الضوء الأخضر من ترامب، الذي يفضل حالياً سلاح "الحصار الاقتصادي" لإنهاك النظام الإيراني.

وحذر ترامب من أن منشآت النفط وأنابيب التصدير في إيران باتت مهددة بـ "الانفجار" نتيجة تكدس المخزون وعدم القدرة على التصدير بفعل الحصار.

ونشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" صورة تعبيرية توحي بالاستعداد للعمل العسكري، معلقاً: "على إيران أن تعود لصوابها وتوقع اتفاقاً غير نووي قريباً".

من جهتها، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصدر أمني رفيع قوله إن القوات المسلحة الإيرانية مارست أقصى درجات ضبط النفس لإعطاء فرصة للدبلوماسية، لكنه حذر من أن استمرار الحصار البحري الأمريكي سيواجه بـ "رد عملي وحاسم وغير مسبوق"، مؤكداً أن "لصبر طهران حدوداً".

وتأتي هذه التصريحات لترفع منسوب التوتر في المنطقة، في ظل انسداد الأفق السياسي والمخاوف الدولية من انزلاق المواجهة البحرية إلى صراع عسكري مباشر واسع النطاق.