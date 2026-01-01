قد تنسحب من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ..مسؤول امارتي : البلاد تراجع دورها ومساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف..

ابو ظبي/سما/

‏ قال مسؤول إماراتي لرويترز، الأربعاء، إن البلاد تراجع دورها ومساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف، لكنها لا تدرس أي انسحابات أخرى في الوقت الحالي، وذلك بعد يوم من إعلان أبوظبي انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

‏وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الإمارات تراجع بشكل عام جدوى عضويتها في المنظمات متعددة الأطراف.

‏ويأتي هذا التصريح وسط تكهنات مكثفة بأن أبوظبي ربما تنسحب من منظمات إقليمية أخرى، من بينها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بعد قرارها المفاجئ بالانسحاب من أوبك وتحالف أوبك+ اعتبارا من الأول من مايو.

‏وقال المسؤول الإماراتي الكبير أنور قرقاش في ملتقى بالإمارات يوم الاثنين "صحيح أنه لوجستيا موقف دول مجلس التعاون دعمت بعضها لوجستيا لكن من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية، اعتقد أن الموقف كان الأضعف تاريخيا".

‏وأضاف "أتوقع مثل هذا الموقف الضعيف من الجامعة العربية ولا استغربه، لكني لا أتوقعه من مجلس التعاون واستغربه".

‏وفي منشور على منصة إكس في العاشر من أبريل، قال قرقاش إن الإمارات ستقرأ خريطة علاقاتها الإقليمية والدولية "بدقة"، ثم تحدد من يمكن الاعتماد عليه في المستقبل.