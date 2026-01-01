خبير نفطي سعودي يعلّق على خروج الإمارات من «أوبك» ويكشف تأثيره على سوق النفط

كشف كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقًا، الدكتور محمد سرور الصبان، تداعيات إعلان دولة الإمارات انسحابها من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» على أسواق النفط العالمية. وقال في تصريحات لـسبوتنيك إن القرار «مؤسف»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإمارات دولة ذات سيادة ولها الحق في تحديد مصالحها.

وأضاف أن حصة الإمارات داخل «أوبك» و«أوبك+» محدودة، ويمكن تعويضها من قبل الدول الأعضاء في التحالف، مشيرًا إلى أن دولًا مثل السعودية قادرة على سد هذه الفجوة والحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير دون تأثير يُذكر على السوق.

وكانت الإمارات قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو 2026