  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري: سنرد على أي اعتداء بـ”مفاجآت وقدرات جديدة” وسنحرق حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة

الأربعاء 29 أبريل 2026 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

 قال مساعد الشؤون السياسية للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، محمد أكبر زادة، اليوم الأربعاء، إن أمريكا إذا أرادت أن ترتكب خطأً في تقديرها مرة أخرى، وأن تقوم بالاعتداء على إيران، فإن القوات البحرية للحرس الثوري ستستخدم هذه المرة بطاقتها الجديدة.
وأضاف “زادة”، أن القوات البحرية للحرس الثوري ستستخدم قدراتها الجديدة في حال قيام أمريكا بأي عمل عسكري ضد إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”.
وأشار إلى الاستعداد الكامل للحرس الثوري لمواجهة التهديدات المحتملة، مؤكدًا أن “إذا أرادت أمريكا أن ترتكب خطأً في تقديرها مجددًا وتقوم بالاعتداء على إيران، فإن القوات البحرية للحرس الثوري ستستفيد من بطاقاتها الجديدة، بما في ذلك في مجال التحديد الذكي للنقاط، وستحرق حاملات الطائرات العملاقة للنظام الإجرامي في نيران غضبها، وستخرجها من الخدمة”.
وتابع: “في حال تكرار العدوان الأمريكي، فإن إيران ستستفيد أيضًا من أدوات قوتها الأخرى في جبهات المقاومة الأخرى”.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

