  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يستقر على خيار بشأن مستقبل المواجهة مع إيران

الأربعاء 29 أبريل 2026 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

أفادت "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس دونالد ترامب وجّه مساعديه بالاستعداد لفرض حصار بحري طويل الأمد على إيران، في مسعى لإجبار طهران على الاستسلام في الملف النووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يعتبر أن خيار استمرار الحصار أقل خطورةً من بديلين آخرين، هما استئناف القصف الجوي أو الانسحاب الكامل من النزاع.

وجاء القرار بعد مناقشات أمنية مكثفة في البيت الأبيض، يرى خلالها الرئيس أن الحفاظ على إغلاق الموانئ الإيرانية أمام حركة الملاحة، وخصوصاً ناقلات النفط، يشكل وسيلة ضغط فعالة.

في الأثناء، رفض ترامب مقترحاً إيرانياً لحلحلة الأزمة على ثلاث مراحل يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن يتم تأجيل المفاوضات حول البرنامج النووي إلى وقت لاحق.

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يتلقى مشاورات متضاربة بشأن الخطوات المستقبلية تجاه إيران.

فبعض المسؤولين يدعون البيت الأبيض علناً إلى تكثيف الضغط على طهران، بينما يعرب آخرون عن مخاوفهم من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو استمرار العمليات العسكرية قد يضر بالاقتصاد الأمريكي، وقد ينعكس سلباً على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لصالح الحزب الجمهوري.

وكان ترامب قد كتب مؤخرا على منصته "تروث سوشيال"، أن إيران أبلغته بأنها تمر بـ"حالة انهيار" وتواجه أزمة قيادة، وإنها تطلب فتح مضيق هرمز "في أقرب وقت ممكن".

الأخبار الرئيسية

