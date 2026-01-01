هبوط الذهب وسط ترقب سياسات الفيدرالي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتقييم انعكاسات الحرب على إيران.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.52% إلى 4573.15 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ ​الثاني من أبريل نيسان.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.50% ​إلى 4585.46 دولار.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة مع ختام اجتماعه الممتد ليومين في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وقال رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك، إن جزءا كبيرا من صمود الأسواق منذ موجة القلق المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل الماضي يعود إلى اعتقاد المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتدخل إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف أنه في حال أشار البنك المركزي إلى صعوبة اتخاذ مثل هذه الخطوات، فقد يتعرض الذهب لضغوط تراجعية.

وتواجه الجهود الرامية لإنهاء الصراع مع إيران حالة من الجمود، بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من أحدث المقترحات الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران أبلغت الولايات المتحدة بأنها تمر بـحالة انهيار وتسعى لإعادة ترتيب أوضاع قيادتها.

كما يساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في زيادة الضغوط التضخمية، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يقلل من جاذبيته باعتباره أصلا لا يدر عائدا.

ويتابع المستثمرون كذلك قرارات عدد من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.