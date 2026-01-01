هبوط الذهب وسط ترقب سياسات الفيدرالي الأمريكي

الأربعاء 29 أبريل 2026 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتقييم انعكاسات الحرب على إيران.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.52% إلى 4573.15 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ ​الثاني من أبريل نيسان.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.50% ​إلى 4585.46 دولار.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة مع ختام اجتماعه الممتد ليومين في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وقال رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك، إن جزءا كبيرا من صمود الأسواق منذ موجة القلق المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل الماضي يعود إلى اعتقاد المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتدخل إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف أنه في حال أشار البنك المركزي إلى صعوبة اتخاذ مثل هذه الخطوات، فقد يتعرض الذهب لضغوط تراجعية.

وتواجه الجهود الرامية لإنهاء الصراع مع إيران حالة من الجمود، بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من أحدث المقترحات الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران أبلغت الولايات المتحدة بأنها تمر بـحالة انهيار وتسعى لإعادة ترتيب أوضاع قيادتها.

كما يساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في زيادة الضغوط التضخمية، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يقلل من جاذبيته باعتباره أصلا لا يدر عائدا.

ويتابع المستثمرون كذلك قرارات عدد من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

الأكثر قراءة اليوم

بينهم قيادي في القسام ..اربعة شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة

تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة.. 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

رئيس الموساد السابق باردو: "أشعر بالخجل لكوني يهوديًا"

صحيفة امريكية : وعدت قطر "بـالتكفل" بكريم خان مقابل إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو

قرار مفاجئ ..الإمارات تنسحب من منظمتي "أوبك" و "أوبك +" اعتبارا من 1 أيار 2026

أزمة سفن “الحبوب المسروقة” تشتعل بين إسرائيل وأوكرانيا.. وزيلينسكي يتوعد بعقوبات صارمة

مسيرات “حزب الله” المتطورة تُرعب الجيش الإسرائيلي وتقلب حساباته العسكرية في لبنان والقادة “مُحبطون”..

الأخبار الرئيسية

ترامب ينشر صورة له ممسكا ببندقية ويهدد إيران: انتهى وقت اللطف

إسرائيل تمهل لبنان أسبوعين فقط من أجل التوصل لاتفاق عبر المفاوضات.. أو شن عملية عسكرية كبيرة ومكثفة

خلافا لرواية ترامب.. وزير الخارجية الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن أسباب اندلاع الحرب على إيران

معاريف : ممر من الهند عبر الخليج والأردن وإسرائيل إلى أوروبا يعيد رسم التجارة العالمية

رويترز : ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب “الثقيلة” مع إيران ومقترح لإعلان النصر من جانب واحد..