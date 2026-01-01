إسرائيل تمهل لبنان أسبوعين فقط من أجل التوصل لاتفاق عبر المفاوضات.. أو شن عملية عسكرية كبيرة ومكثفة

الأربعاء 29 أبريل 2026 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

 كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن تحديد تل أبيب مهلة أسبوعين للبنان من أجل التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وتلويحها بالتصعيد العسكري مجددا إذا انقضت المدة دون أن تفضي إلى نتيجة.
وقالت الهيئة الرسمية، إن “إسرائيل حددت إطارا زمنيا ضيقا للمحادثات مع لبنان، يتمثل في مدة لا تتجاوز أسبوعين، للتوصل إلى اتفاق فعلي بين الجانبين”.
وأوضحت أن إسرائيل تربط بين اتفاق وقف إطلاق النار الحالي الممدد حتى منتصف مايو/ أيار المقبل، وضرورة التوصل إلى “اتفاق حقيقي مع لبنان”.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله: “لا يمكننا الانتظار إلى الأبد.. سنمنح فرصة إضافية للمفاوضات لمدة أسبوعين فقط”.
ووفق الهيئة، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن “عدم تحقيق تقدم ملموس خلال هذه الفترة سيؤدي إلى استئناف القتال وشن عمليات عسكرية مكثفة ضد حزب الله في جنوب لبنان”.

الأكثر قراءة اليوم

بينهم قيادي في القسام ..اربعة شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة

تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة.. 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

رئيس الموساد السابق باردو: "أشعر بالخجل لكوني يهوديًا"

صحيفة امريكية : وعدت قطر "بـالتكفل" بكريم خان مقابل إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو

قرار مفاجئ ..الإمارات تنسحب من منظمتي "أوبك" و "أوبك +" اعتبارا من 1 أيار 2026

أزمة سفن “الحبوب المسروقة” تشتعل بين إسرائيل وأوكرانيا.. وزيلينسكي يتوعد بعقوبات صارمة

مسيرات “حزب الله” المتطورة تُرعب الجيش الإسرائيلي وتقلب حساباته العسكرية في لبنان والقادة “مُحبطون”..

الأخبار الرئيسية

ترامب ينشر صورة له ممسكا ببندقية ويهدد إيران: انتهى وقت اللطف

خلافا لرواية ترامب.. وزير الخارجية الإسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن أسباب اندلاع الحرب على إيران

معاريف : ممر من الهند عبر الخليج والأردن وإسرائيل إلى أوروبا يعيد رسم التجارة العالمية

رويترز : ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب “الثقيلة” مع إيران ومقترح لإعلان النصر من جانب واحد..

اتّهام مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي بتهديد حياة ترامب.. ما قصة الأرقام “86/47” التي كشفت العملية؟