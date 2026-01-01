إسرائيل تمهل لبنان أسبوعين فقط من أجل التوصل لاتفاق عبر المفاوضات.. أو شن عملية عسكرية كبيرة ومكثفة

القدس المحتلة / سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن تحديد تل أبيب مهلة أسبوعين للبنان من أجل التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وتلويحها بالتصعيد العسكري مجددا إذا انقضت المدة دون أن تفضي إلى نتيجة.

وقالت الهيئة الرسمية، إن “إسرائيل حددت إطارا زمنيا ضيقا للمحادثات مع لبنان، يتمثل في مدة لا تتجاوز أسبوعين، للتوصل إلى اتفاق فعلي بين الجانبين”.

وأوضحت أن إسرائيل تربط بين اتفاق وقف إطلاق النار الحالي الممدد حتى منتصف مايو/ أيار المقبل، وضرورة التوصل إلى “اتفاق حقيقي مع لبنان”.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله: “لا يمكننا الانتظار إلى الأبد.. سنمنح فرصة إضافية للمفاوضات لمدة أسبوعين فقط”.

ووفق الهيئة، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن “عدم تحقيق تقدم ملموس خلال هذه الفترة سيؤدي إلى استئناف القتال وشن عمليات عسكرية مكثفة ضد حزب الله في جنوب لبنان”.