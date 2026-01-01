صورة ترامب ستظهر داخل الإصدارات الجديدة لجوازات السفر الأمريكية

واشنطن/سما/

كشف مسؤولان في الإدارة الأمريكية إن وزارة الخارجية ستبدأ في طرح نسخة جديدة من جوازات السفر الأمريكية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في داخلها، في أحدث محاولة لترسيخ علامة ترامب التجارية في البلاد.

سيتم تضمين صورة لترامب - محاطة بنص إعلان الاستقلال والعلم الأمريكي - على إحدى الصفحات الداخلية لجوازات السفر الجديدة، مع ظهور توقيع الرئيس باللون الذهبي أسفلها، وذلك لإحياء الذكرى الـ 250 للاستقلال الأمريكي.

وستتضمن صفحة أخرى صورة للآباء المؤسسين وهم يوقعون إعلان الاستقلال، وفقًا لصور من وزارة الخارجية.

بالنسبة للأمريكيين الذين لا يرغبون في وضع صورة ترامب على جوازات سفرهم، يمكنهم تجديد جوازات سفرهم عبر الإنترنت أو التوجه إلى وكالة جوازات سفر خارج واشنطن. لكن هذا الجواز سيكون الوحيد المتاح لمن يتقدمون شخصيًا إلى وكالة جوازات سفر واشنطن حتى نفاد هذه النسخة المحدودة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الجوانب الفنية للبرنامج: "ستحافظ الخيارات عبر الإنترنت أو المواقع الأخرى على تصميم جواز السفر الحالي".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت إنه سيتم إصدار "عدد محدود" من جوازات السفر المصممة خصيصاً بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة في يوليو

وقال بيجوت في بيان: "ستتميز هذه الجوازات بأعمال فنية مخصصة وصور محسنة مع الحفاظ على نفس ميزات الأمان التي تجعل جواز السفر الأمريكي أكثر الوثائق أمانًا في العالم.

ستُمثل جوازات السفر التذكارية مثالاً آخر على قيام ترامب بوضع اسمه أو صورته - أو كليهما - على مؤسسة أو مبادرة أو منتج حكومي منذ بداية ولايته الثانية كرئيس.

فقد اقترح تسمية كل شيء باسمه، بدءاً من حسابات الاستثمار المعفاة من الضرائب للأطفال وصولاً إلى فئة جديدة من البوارج البحرية .

في أكتوبر، اقترح مسؤولون في إدارة ترامب صكّ عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة ترامب ، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

ووفقًا لصور مسودة أكد أمين الخزانة الأمريكي براندون بيتش صحتها، سيحمل أحد وجهي العملة صورة جانبية لترامب، إلى جانب عبارات "الحرية" و"نثق بالله" و"1776-2026". أما الوجه الآخر، فسيحمل صورة ترامب واقفًا وقبضته اليمنى مشدودة أمام العلم الأمريكي، مع عبارة "قاتل قاتل قاتل" - في إشارة إلى هتافه الذي أطلقه بعد محاولة اغتياله عام 2024 خلال تجمع انتخابي له.