قمة جدة.. إدانة للاعتداءات الإيرانية على الخليج وتوجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط

ندد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اثر قمة استثنائية الثلاثاء في جدة بتعرض تلك الدول ل”اعتداءات ايرانية سافرة” خلال الحرب في الشرق الاوسط التي استمرت خمسة اسابيع.

وأكد امين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان نشر عبر منصة اكس أن “هذه الاعتداءات الإيرانية الغادرة قد أدت إلى فقدان ثقة دول المجلس بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من إيران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ذكرت أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “رأس في محافظة جدة اليوم القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وأضافت “نوقش خلال القمة عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود تجاهها”.

كما وجهت القمة الخليجية بسرعة إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز ومنظومة إنذار مبكر ضد الصواريخ الباليستية، مشددة على رفض إغلاق مضيق هرمز الحيوي في نقل الطاقة عالميا.

وأعرب المشاركون عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها.

ووجه المشاركون بـ”الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، وكذلك مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية”.

وتأتي المحادثات بعد أكثر من أسبوعين على بدء هدنة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة ثانية إثر حرب امتدّت خمسة أسابيع وتعرّضت خلالها دول الخليج لضربات إيرانية طالت منشآت نفطية وحيوية.

كما تعاني المنطقة بشدّة من تداعيات الحرب الاقتصادية بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمرّ فيه في الأوقات العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المُسال.

وبُعيد انتهاء الاجتماع، كتب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على منصة اكس “قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة”.

وكانت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أوردت خبر وصول أمير قطر وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد الكويت صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، تباعا لجدة بعد ظهر الثلاثاء.

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير. وردّت طهران بتنفيذ هجمات صاروخية وبمسيّرات على الدولة العبرية وعلى الدول الخليجية.