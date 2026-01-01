نتنياهو يوجه بـ”مشروع خاص” لمواجهة تهديدات مسيّرات “حزب الله”: سنقضي عليها لكن الأمر يحتاج الكثير من الوقت

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه أصدر تعليمات بشأن “مشروع خاص” للقضاء على تهديد الطائرات المسيرة لـ”حزب الله”، مضيفا أن الأمر “سيستغرق وقتا”.

وهذه المرة الثانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة التي يتطرق خلالها نتنياهو لتهديدات مسيرات “حزب الله” التي تستهدف بشكل متواصل قوات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان.

ويواجه الجيش الإسرائيلي تهديدا متصاعدا في جنوب لبنان، جراء مسيرات “حزب الله” الموجهة بالألياف الضوئية، التي يمكن وصفها بـ”الشبحية”، لكونها منخفضة البصمة وصعبة الرصد.

ووفق ما أفاد به المراسل العسكري بموقع “واللا” العبري أمير بوحبوط، في تقرير الثلاثاء، تعمل المسيرات الموجهة بالألياف الضوئية، المعروفة أيضا بـ”السلكية”، عبر اتصال فعلي بخيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصورة مباشرة عبر هذا الخيط، بدل موجات الراديو القابلة للتشويش.

وأمام هذا التحدي للجيش الإسرائيلي، قال نتنياهو في كلمة مصورة بثتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة: “أصدرت تعليمات بشأن مشروع خاص للقضاء على تهديد الطائرات المسيرة، وسيستغرق الأمر وقتا، لكننا سنقضي عليه أيضا”، دون تفاصيل بشأن المشروع.

وزعم أن قوات الجيش “تواصل إلحاق أضرار كبيرة بحزب الله”، مشددا على أن “هذه الأنشطة من المتوقع أن تستمر، بل وقد تتصاعد”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانين منفصلين، استهداف قواته بجنوب لبنان بمسيرات مفخخة أطلقها “حزب الله”، زاعما أنها انفجرت بجوارها دون وقوع إصابات.

ومساء الاثنين أقر نتنياهو بأن صواريخ ومسيرات حزب الله تمثل “تهديدين رئيسيين” لإسرائيل، داعيا قادة الجيش إلى حلها.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، بدأت هدنة لمدة عشرة أيام في لبنان، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف خلّف شهداء وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل بعشرات القرى بجنوبي لبنان.

وبدأت إسرائيل في 2 مارس/آذار الماضي عدوانا على لبنان، خلّف 2534 شهيدا، و7863 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.