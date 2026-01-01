“أكسيوس”: مخاوف أمريكية من صراع مجمد مع إيران بلا حرب أو اتفاق والمرحلة تشبه إلى حد كبير “حقبة الحرب الباردة”

الأربعاء 29 أبريل 2026 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

 قال موقع “أكسيوس” الإخباري أن احتمال انتهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران لا يبدو وشيكا، وأن ثمة مخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى حالة “صراع مجمد” لا حرب فيها ولا اتفاق.
وأشار الموقع الأمريكي في تقرير نشره الثلاثاء، إلى أن الحرب دخلت مرحلة تشبه إلى حد كبير “حقبة الحرب الباردة”.
ووصف الوضع بين الطرفين بأنه يسير إلى “طريق مسدود”، مؤكدا أن نهاية الحرب لا تلوح في الأفق في الوقت الراهن.
ونقل عن مسؤولين مطلعين لم يكشف عن هوياتهم، أن ثمة مخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى حالة “صراع مجمد” لا حرب فيها ولا اتفاق.
وأشار المسؤولون إلى أن دخول البلاد في مثل هذا الوضع قبل نحو 6 أشهر من الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد يمثل أسوأ سيناريو سياسي واقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المقرر إجراء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر 2026، حيث سيتم التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إضافة إلى 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ.
وأفاد المسؤولون بأن ترامب يقف بين خيار شن هجمات عسكرية جديدة أو محاولة دفع إيران إلى التفاوض عبر العقوبات المالية.
وشددوا على أن الرئيس الأمريكي، الذي وصفوه بأنه محبط لكنه واقعي، “لا يرغب في استخدام القوة، لكنه لا يتراجع أيضا”.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.
وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ليعلن ترامب في 21 الشهر ذاته تمديد الهدنة بناء على طلب الوساطة الباكستانية “إلى حين تقديم طهران مقترحها” بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.

