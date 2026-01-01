ترامب ينتقد موقف المستشار الألماني بشأن حرب إيران : يؤيد امتلاك طهران السلاح النووي

واشنطن / وكالات /

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم لثلاثاء، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، معتبراً أنه يتبنى موقفاً متساهلاً حيال احتمال امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وذلك في اعقاب انتقادات وجهها ميرتس إلى واشنطن بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال ترامب، عبر منصة TRUTH SOCIAL: "ميرتس يعتقد أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً بالأمر الهين.. أنه لا يعلم ما الذي يتحدث عنه!"، مضيفاً أن "السماح لطهران بامتلاك هذا السلاح سيجعل العالم بأسره رهينة".

وأضاف الرئيس الأميركي إنه "يتخذ حالياً خطوات تجاه إيران كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل"، منتقداً "سياسة ألمانيا وأدائها الاقتصادي".