رئيس الموساد السابق باردو: "أشعر بالخجل لكوني يهوديًا"

الثلاثاء 28 أبريل 2026 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس جهاز الموساد السابق، تامير باردو، الهجمات المستمرة من المستوطنين ضد الفلسطينيين بأنها "تهديد وجودي" لدولة إسرائيل.

جاءت تصريحات باردو للقناة 13 العبرية خلال جولة تفقدية لبعض القرى الفلسطينية التي تعرضت لهجمات متكررة من قبل المستوطنين في الأشهر الأخيرة.

وقال باردو: "ما رأيته ذكّرني بالأحداث التي وقعت في القرن الماضي ضد اليهود. أشعر بالخزي".

وأشار باردو إلى الفيلسوف الإسرائيلي الراحل يشعياهو ليبوفيتز، الذي أثار جدلًا واسعاً بتحذيره من أن فرض السيطرة على ملايين الفلسطينيين في أراضيهم سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفساد المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح باردو أنه كان يعتقد في السابق أن ليبوفيتز قد بالغ في رأيه، لكنه بعد أن شهد ما يفعله المستوطنون المتطرفون بالفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، بات في اعتقاده الآن أن "هناك الكثير من الحقيقة" فيما قاله الفيلسوف الإسرائيلي.

وحذر باردو من أن المستوطنين الذين يقفون وراء هذه الهجمات، والحكومة التي فشلت في وقفها، يهيئون الظروف لهجوم جديد على غرار السابع من أكتوبر، قد ينطلق من الضفة الغربية.

29f9e198-4ae8-4cf6-80ca-0509795afc9f

