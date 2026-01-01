الرئيس عباس يلتقي الملك عبد الله : نتمسك بوحدة الأرض والمؤسسات وملتزمون ببرنامج الإصلاح

رام الله/سما/

اجتمع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، يوم الثلاثاء، مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأردنية عمّان.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، أشاد سيادة الرئيس بالمواقف الأردنية الثابتة، بقيادة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، مقدراً عاليا المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة، بما في ذلك إقامة المستشفيات الميدانية واستقبال الجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وثمن الرئيس الدور الخاص الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، في إطار الوصاية الهاشمية.

وأكد سيادته حرص دولة فلسطين على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأطلع الرئيس ملك الأردن على التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نتيجة سياسات التوسع الاستعماري، ومحاولات الضم، وتصاعد إرهاب المستعمرين، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

كما تناول اللقاء الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وإعاقة وصول المصلين إليها، حيث شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لهذه المقدسات في القدس، مثمنين الدور الذي تطلع به الوصاية الهاشمية.

وشدد الرئيس على أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يفضي إلى الانتقال إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والانتقال إلى المرحلة الثانية، وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

كما أشار إلى أهمية تفعيل مكتب التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والهيئات التنفيذية لمجلس السلام.

وأكد سيادته وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لفصل القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين، مجددًا الالتزام بمبدأ "دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد"، وتعزيز ربط المؤسسات الفلسطينية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

كما أطلع سيادته الملك عبد الله الثاني على برنامج الإصلاح الشامل الذي تنفذه القيادة الفلسطينية وتلتزم بجميع بنوده، والهادف إلى تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير التعليم وتوحيد نظم الحماية الاجتماعية، ودعم سيادة القانون والتحول الرقمي وتعزيز الأمن وقطاع العدالة، واستكمال الاستحقاقات الديمقراطية، التي انطلقت بانتخابات الشبيبة الفتحاوية، وانتخابات الهيئات المحلية، وصولًا إلى عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح الشهر المقبل، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في شهر نوفمبر القادم، وإعداد الدستور وقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة تمهيدا للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عند توفر الظروف المناسبة لذلك.

وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري.