بوتين: الغرب يتراجع والسيادة هي معيار القوة في النظام العالمي الجديد

موسكو/ وكالات/

أكد الرئيس الروسي بوتين، أن العالم يشهد تحولا جذريا في موازين القوى إذ تتصدر الدول المتمسكة بسيادتها الوطنية المشهد الدولي، بينما يفقد الغرب موقع القيادي لصالح دول "الجنوب العالمي".



جاء ذلك في كلمة مصورة وجهها بوتين إلى المشاركين في منتدى "الحوار المفتوح"، إذ أشار إلى تشكل "هندسة عالمية أكثر تعقيداً وتعددية"، لافتاً إلى أن الدول التي تدرك قيمة السيادة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، هي من تلعب الدور المتنامي في هذه المرحلة الانتقالية.

واعتبر بوتين أن النموذج العالمي للتنمية لن يكون مستداماً أو عادلاً إلا إذا استند إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، ومراعاة مصالح جميع الدول دون استثناء.

وشدد على أن النهج الأحادي لم يعد قابلاً للاستمرار، مشيراً إلى أن القواعد والأعراف الدولية التقليدية تفقد فعاليتها تدريجياً، وذلك بسبب سياسات الدول الغربية نفسها.

ورأى الرئيس الروسي أن هذا التآكل في النفوذ الغربي يفسح المجال أمام صعود مراكز نمو جديدة، مؤكداً أن دول "الجنوب العالمي" أصبحت الفاعل الرئيسي في رسم ملامح النظام الدولي المقبل.