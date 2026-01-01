  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح معبر رفح لسفر 47 مريضا ومرافقا

الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

فتحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي معبر رفح على الحدود مع مصر لسفر ٤٧ مواطنا، بينهم ٢٤ من المرضى، و ٢٣ من المرافقين.

وواصلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مرافقة سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري، وذلك ضمن عمليات الإجلاء الطبي المنسقة من قبل منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع الجمعية.

وقامت سيارات الإسعاف التابعة للجمعية بنقل المسافرين وتأمين وصولهم ، في إطار الاستجابة الإنسانية المستمرة لتسهيل حركة المرضى والجرحى ومرافقيهم، وضمان تلقيهم العلاج خارج قطاع غزة.

كما جرى استقبال المسافرين وتجميعهم في مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس، تمهيداً لنقلهم واستكمال إجراءات سفرهم عبر المعبر.

الأكثر قراءة اليوم

ادعاءات صادمة عن جرائم مروعة في مزرعة إبستين: صديق ترامب اغتصب رجال وخنق نساء حتى الموت وخطف أطفال!

عدم انتقاد الاحتلال شرط للحصول عليها ..نيويورك تايمز: الساعون للحصول على "الجرين كارد " الاميركي يواجهون تدقيقاً بشأن آرائهم حول إسرائيل

الإعلام العبري : فانس أجهض خطة الموساد لاجتياح الأكراد ضد إيران

روبيو : تقدم في نزع سلاح حماس والجيش اللبناني سيتحرك قريبا ضد حزب الله ..

ترامب يجمع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة مقترح إيراني يشمل إعادة فتح مضيق هرمز

البحرين : إسقاط الجنسية عن 69 شخصا لـ"تمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية"

كاتس يهاجم عون ويتوعد نعيم قاسم وحزب الله ويقول: سنحرق لبنان.. ولن يكون هناك وقف للنار

الأخبار الرئيسية

مسيرات “حزب الله” المتطورة تُرعب الجيش الإسرائيلي وتقلب حساباته العسكرية في لبنان والقادة “مُحبطون”..

باحثٌ اسرائيلي : القوّة فشلت والمسار يُقرّب القيادة الإيرانيّة لامتلاك القدرة النوويّة العسكريّة..

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار مسيّرة مفخخة في جنوبي لبنان.. وجيش الاحتلال يزعم تدمير ألف بنية تحتية لحزب الله

ادعاءات صادمة عن جرائم مروعة في مزرعة إبستين: صديق ترامب اغتصب رجال وخنق نساء حتى الموت وخطف أطفال!

روبيو : تقدم في نزع سلاح حماس والجيش اللبناني سيتحرك قريبا ضد حزب الله ..