صحيفة امريكية : وعدت قطر "بـالتكفل" بكريم خان مقابل إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو

واشنطن / وكالات /

كشفت أدلة جديدة نُشرت في افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال عن شكوكٍ حول وعد قطر بالتكفل" بمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، في حال قيامه بإصدار مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تزعم شهادة شاهد جديدة قُدّمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مدعومة بتسجيلات صوتية، أن الحكومة القطرية وعدت "بالتكفّل" بخان إذا اتخذ إجراءً ضد نتنياهو.

بحسب التقرير، تستند هذه الادعاءات إلى شهادة شاهد رئيسي ووثائق قُدّمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وأعضاء الكونغرس الأمريكي. ويُزعم أن هذه الخطوة نُفّذت في إطار عملية استخباراتية خاصة مرتبطة بقطر.

يُزعم أيضاً أنه في إطار العملية نفسها، جرت محاولات لتشويه سمعة مُشتكية كانت قد وجهت اتهامات بالتحرش الجنسي ضد خان. وتنفي المُشتكية بشدة أي صلة لها بالصفقة أو العملية المزعومة. من جانبها، ترفض الحكومة القطرية هذه الادعاءات وتصفها بأنها لا أساس لها من الصح.