رويترز : إدارة ترامب تجري تحقيقا حول نقابة معلمين مؤيدة لفلسطين في نيويورك

واشنطن / وكالات /

قالت الإدارة الأمريكية يوم الخميس، إنها فتحت تحقيقاً يتعلق بالحقوق المدنية بحق وزارة التعليم في مدينة نيويورك بشأن منظمة مؤيدة للفلسطينيين تضم معلمين بمدارس حكومية، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة التعليم الأمريكية إنها فتحت التحقيق بموجب الفصل السادس. ويحظر الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية بشكل خاص على أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدات مالية اتحادية التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي.

وأوضحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى منظمة (معلمو نيويورك من أجل فلسطين)، أن "مجموعة من موظفي وزارة التعليم في مدينة نيويورك نظمت سلسلة من الندوات التعليمية التي ركزت على 'فلسطين والصهيونية والمقاومة'".

وتقول منظمة (معلمو نيويورك من أجل فلسطين) إنها مجموعة من "معلمي المدارس العامة الملتزمين بالنضال من أجل تحرير فلسطين في نظامنا المدرسي والمجتمع ككل" من خلال العمل مع المنظمات المجتمعية وتعبئة المعلمين.

وقالت وزارة التعليم الاتحادية في بيان إن التحقيق الاتحادي سيحدد ما إذا كانت وزارة التعليم في مدينة نيويورك مارست تمييزا ضد الطلاب اليهود، مضيفة أنها تلقت شكاوى بشأن احتمال خلق "بيئة معادية" تجاه الطلاب اليهود.

واستهدفت إدارة ترامب برامج التنوع والإنصاف والاندماج باستخدام الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية بعدما قاد ترامب حملة ضد تدابير التنوع في الشركات والمدارس.

وشنت الإدارة حملة على المدارس والجامعات من خلال التهديد بتجميد التمويل الاتحادي ومحاولة ترحيل الطلاب الأجانب بسبب الحركات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت إدارة ترامب إن مثل هذه الحركات والمتظاهرين معادون للسامية ويدعمون جماعات متطرفة مثل حركة حماس وحزب الله.

وأثار مدافعون عن الحقوق مخاوف بشأن حرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة والحرية الأكاديمية إزاء إجراءات إدارة ترامب، التي واجهت عقبات قضائية.