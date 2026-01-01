واشنطن لا تهتمّ بحلفائها الخليجيين ..إسرائيل توجه رسالة إلى الولايات المتحدة: "نريد تجديد الحرب مع إيران"

تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لتجديد الحرب في إيران، على الرغم من المحاولات التي تُبذل خلف الكواليس لعقد اجتماع بين الأمريكيين والإيرانيين في باكستان هذا الأسبوع .

وافادت قناة كان الإسرائيلية أن إيران ترفض التنازل بشأن الملف النووي، وبعد التصعيد حول مضيق هرمز، وتنتظر اسرائيل الضوء الأخضر من الرئيس ترامب لاستئناف الحىب. وقد وجهت إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها: "نحن مهتمون باستئناف الحملة ضد إيران"..

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عززت الولايات المتحدة قواتها في المنطقة بإرسال سرب إضافي من طائرات إف-18 المقاتلة إلى الشرق الأوسط، واستقدام طائرات تزويد بالوقود إضافية، ونقل أنظمة دفاعية وصواريخ اعتراضية متضررة عبر المنطقة.

وصرح مصدر إسرائيلي للقناة العبرية "نحن في حالة تأهب قصوى، بانتظار قرار الرئيس ترامب".

فيما يتعلق بإيران، تهدد إسرائيل باغتيال مجتبى خامنئي، وتصرح صراحةً بأن هذا الهدف ضمن قائمة الأهداف التي تنتظر الضوء الأخضر من ترامب.

وقد أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلسلة تغريدات اليوم، حالة من الارتباك بشأن الأيام المقبلة.

وحذرت صحيفة فايننشال تايمز من ان تجدد الهجوم على ايران وتدمير مصادر الطاقة واغتيال المرشد الجديد يعني ايضا تدمير مصادر الطاقة والمياه في منطقة الخليج مشيرة إلى انه على ما يبدو لا تهتم كثيرا واشنطن بأوضاع حلفاءها التقليدين في المنطقة ما عدا اسرائيل.