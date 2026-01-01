ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع إضافية

الجمعة 24 أبريل 2026 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع إضافية



وكالات - سما-

 اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن تل أبيب وبيروت.

 

جاء ذلك في بيان له بعد اجتماع وصفه بأنه "تاريخي"، حيث أوضح تفاصيله قائلا: "اجتمع اليوم كل من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ونائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والسفير لدى إسرائيل مايك هاكابي، والسفير لدى لبنان ميشال عيسى، مع ممثلين رفيعي المستوى عن إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي. وقد سار الاجتماع على خير ما يرام!".

وأضاف ترامب: "سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستعمل مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من 'حزب الله'".

وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط لاستضافة قادة البلدين في البيت الأبيض قريبا، قائلا: "إنني أتطلع، في المستقبل القريب، إلى استضافة رئيس وزراء إسرائيل 'بيبي' نتنياهو، ورئيس لبنان جوزيف عون"، وختم ترامب تصريحاته قائلا: "لقد كان شرفا عظيما لي أن أشارك في هذا الاجتماع التاريخي للغاية!".

يأتي هذا التمديد لوقف إطلاق النار في وقت تواصل فيه المنطقة حالة من التوتر والحذر، بعد سلسلة من الاشتباكات والغارات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله.

ويمثل اللقاء الثلاثي غير المسبوق بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ولبنانيين في البيت الأبيض مؤشرا على تحول في السياسة الأمريكية تجاه لبنان، حيث تركز واشنطن على تعزيز قدرات الجيش اللبناني على ما وصفته "مواجهة نفوذ حزب الله".

