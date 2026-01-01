خامنئي: وحدة الشعب أوقعت الانقسام في صفوف العدو وسنزيد تماسكنا قوة وصلابة

الخميس 23 أبريل 2026 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

نشرت وكالة “فارس” تغريدة جديدة من حساب مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي على منصة “إكس”، أكد فيها أن الوحدة الفريدة التي نشأت بين أبناء الوطن أدت إلى انقسام في صفوف الأعداء.
وجاء في التغريدة: ” نتيجة الوحدة اللافتة المتحققة بين أبناء الشعب، أصيب العدو بالانكسار. ومع ترجمة هذه النعمة إلى فعل، سيزداد التماسك قوة وصلابة، وسيزداد الأعداء ضعفا وهوانا”.
وفي التغريدة نفسها، حذر قائد الثورة من العمليات الإعلامية التي يشنها الأعداء، قائلا: ” الممارسات الإعلامية للعدو تستهدف عقول الناس ونفسياتهم وذلك بهدف النيل من الوحدة والأمن الوطني، وينبغي الحذر من أن يؤدي أي تهاون إلى تحقيق هذا الهدف المشؤوم”.
تأتي هذه التغريدة فيما تواجه إيران تحديات داخلية وخارجية متزايدة، حيث تسعى القيادة الإيرانية إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتحذير المواطنين مما تصفه بـ”الحرب الناعمة” التي تشنها الدول الغربية والمعارضة الإيرانية بهدف زعزعة الاستقرار.
وتعتبر رسائل قائد الثورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للتوجيه السياسي والاجتماعي داخل إيران، وتلقى متابعة واسعة من قبل المؤيدين والمراقبين الإقليميين والدوليين.

