  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بابا الفاتيكان منتقدا الحرب على إيران: النفط هو هدف الصراعات المسلحة ومصير البشرية يواجه خطر الضياع المأساوي

الخميس 23 أبريل 2026 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بابا الفاتيكان منتقدا الحرب على إيران: النفط هو هدف الصراعات المسلحة ومصير البشرية يواجه خطر الضياع المأساوي



روما/سما/

شدد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الثلاثاء، على أن الصراعات المسلحة تستهدف “استغلال حقول النفط”، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
جاء ذلك في تدوينات، عبر حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، بينما حلّ بغينيا الاستوائية، ضمن جولة إفريقية مدتها 11 يوما تشمل 4 دول بدأها من الجزائر في 13 أبريل/ نيسان الجاري، وشملت أيضا الكاميرون وأنغولا.
وتأتي تلك التدوينات في إطار سجال بين بابا الفاتيكان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر انتقادات وجهها الأول لسياسات الإدارة الأمريكية، ولا سيما بخصوص الهجرة والحرب على إيران الغنية بالنفط.
وقال البابا: “بات جليا اليوم، أكثر مما كان عليه الحال قبل سنوات، أن تفاقم الصراعات المسلحة يجد في طليعة دوافعه استغلال حقول النفط والموارد المعدنية، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.
وحذر من أنه دون تغيير في المسار نحو تحمل المسؤولية السياسية، ودون احترام المؤسسات والاتفاقيات الدولية، فإن “مصير البشرية يواجه خطر الضياع المأساوي”.
ومنتقدا ترامب بشكل مبطن، تابع البابا: “الرب لا يريد هذا ولا يمكن تدنيس اسمه بإرادة التسلط والاستعلاء والتمييز، وبشكل خاص، لا يجوز أبداً التذرع باسمه لتبرير خيارات وأعمال الموت”.
وأردف أنه “في عالمٍ يجرحه الاستعلاء، تجوع الشعوب وتعطش إلى العدالة”.
ودعا إلى تقدير “مَن يؤمنون بالسلام والتحلي بالجرأة لتبني سياسات تسير عكس التيار، وتضع الخير العام في صميم أهدافها”.
وخلال صلاة جماعية بكاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، في 12 أبريل الجاري، دعا البابا إلى إنهاء الحرب على إيران، التي أعلنت الأخيرة أنها خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل.
وانتقد ترامب قائلا: “حتى اسم الرب المقدس، إله الحياة، يُزج به في خطابات الموت. كفى عبادة للذات والمال، وكفى استعراضًا للقوة، كفى حربا”.
وفي اليوم ذاته، شنّ ترامب هجوما لاذعا على بابا الفاتيكان، وادعى أنه “متساهل مع الجريمة، وكارثي في السياسة الخارجية”، و”يضر بالكنيسة الكاثوليكية”، كما اتهمه بأنه يرى أن امتلاك إيران للأسلحة النووية “أمر مقبول”.
وفي أول تعليق بعد انتقادات ترامب، أعرب البابا في 14 أبريل عن رفضه للعنف والحروب والظلم والأكاذيب مضيفا أن “قلب الرب ليس مع الأشرار ولا المتسلطين ولا المتكبرين”.
والخميس، قال في تصريحات من الكاميرون إن العالم يتعرض للتدمير على يد “حفنة من الطغاة”، لكنه يواصل الصمود “بفضل عدد لا يُحصى من الإخوة الذين يدعم بعضهم بعضا”.
وزاد بأن قادة الحروب يتجاهلون أن الهدم يستغرق لحظة واحدة فقط، بينما عملية إعادة البناء لا تكفيها في الغالب حياة كاملة.
واستطرد أن أصحاب السلطة يتجاهلون مليارات الدولارات التي تُنفق على القتل والتدمير، في حين لا تتوفر الموارد اللازمة للتعافي والتعليم وإعادة الإعمار.
وفجر 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة أسبوعين، لكنها أوشكت على الانتهاء دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

بيان إيراني حاد حول "استخدام" الولايات المتحدة أراضي وأجواء 5 دول خليجية

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين بغارات إسرائيلية عنيفة على وسط وجنوب قطاع غزة

اغتيال الصحافية آمال خليل في جنوب لبنان: تفاصيل رسائل التهديد الإسرائيلية وجريمة بلدة الطيري

سموتريتش يطالب بتوسيع حدود إسرائيل ويصف الفلسطينيين بـ "محور الشر" …

أنباء عن قرب إفراج الإمارات عن القيادي السوري عصام بويضاني عقب قمة أبو ظبي

﻿ إسرائيل: مسيّرات (حزب الله) الانتحاريّة التي تعمل بتوجيه الألياف البصريّة تُعتبر الصداع القادم والعدوّ الأكثر تحديًا..

الأخبار الرئيسية

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع إضافية

ترامب: بحرية إيران لم يتبق منها سوى زوارق صغيرة وسندمرها والجيش الإيراني هزم تماما

اختراق في المحادثات بين الجانبين ..إمكانية ترتيب لقاء بين وفدي أمريكا وإيران مساء الخميس أو الجمعة

تقرير سري للخارجية الأمريكية يزعم : السلطة الفلسطينية تخرق التزاماتها وتواصل "تمويل الإرهاب"

كاتس: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكي لمحو سلالة خامنئي واعادة ايران للعصر الحجري ..