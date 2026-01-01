بزشكيان ينفي وجود “صراع على السلطة” مؤكدا أنه ليس في إيران “متشددون أو معتدلون"

الخميس 23 أبريل 2026 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، وجود “صراع على السلطة”، مؤكدا أنه ليس في إيران “متشددون أو معتدلون، جميعنا إيرانيون”.
جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى فيها أن إيران تعاني من “صراع على السلطة”.
وقال بزشكيان إنه لا يوجد في إيران “متشددون أو معتدلون. نحن جميعا إيرانيون وثوريون. وبوحدة صلبة كالفولاذ بين الشعب والدولة”.
وتوعد بجعل “المعتدي يندم على فعلته”، مردفا: “إله واحد، أمة واحدة، قائد واحد، وطريق واحد، وهو طريق انتصار إيران العزيزة”.
وفي وقت سابق، نشر ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”، تدوينة ادعى فيها أن إيران تعاني من “صراع على السلطة”.
وأضاف أن إيران تواجه “صعوبة كبيرة” في تحديد قائدها، مشيرا إلى أن “الصراع الداخلي مستمر بشكل جنوني بين المتشددين الذين يخسرون بشكل سيئ في ساحة المعركة، والمعتدلين الذين ليسوا معتدلين إلى هذا الحد (لكنهم يحظون بالاحترام!)”، وفق تعبيره.
وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 11 من الشهر ذاته، جولة محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

بيان إيراني حاد حول "استخدام" الولايات المتحدة أراضي وأجواء 5 دول خليجية

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين بغارات إسرائيلية عنيفة على وسط وجنوب قطاع غزة

اغتيال الصحافية آمال خليل في جنوب لبنان: تفاصيل رسائل التهديد الإسرائيلية وجريمة بلدة الطيري

سموتريتش يطالب بتوسيع حدود إسرائيل ويصف الفلسطينيين بـ "محور الشر" …

أنباء عن قرب إفراج الإمارات عن القيادي السوري عصام بويضاني عقب قمة أبو ظبي

﻿ إسرائيل: مسيّرات (حزب الله) الانتحاريّة التي تعمل بتوجيه الألياف البصريّة تُعتبر الصداع القادم والعدوّ الأكثر تحديًا..

الأخبار الرئيسية

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع إضافية

ترامب: بحرية إيران لم يتبق منها سوى زوارق صغيرة وسندمرها والجيش الإيراني هزم تماما

اختراق في المحادثات بين الجانبين ..إمكانية ترتيب لقاء بين وفدي أمريكا وإيران مساء الخميس أو الجمعة

تقرير سري للخارجية الأمريكية يزعم : السلطة الفلسطينية تخرق التزاماتها وتواصل "تمويل الإرهاب"

كاتس: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكي لمحو سلالة خامنئي واعادة ايران للعصر الحجري ..