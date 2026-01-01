اختراق في المحادثات بين الجانبين ..إمكانية ترتيب لقاء بين وفدي أمريكا وإيران مساء الخميس أو الجمعة

موسكو/ وكالات/

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء "نوفوستي" بحدوث اختراق في مسألة ترتيب لقاء بين إيران والولايات المتحدة مشيرا إلى أن من الممكن ان يحدث مساء الخميس أو الجمعة.

وأشار تقرير الوكالة، إلى أن اختراقا في الحوار الدبلوماسي الراهن بين باكستان وإيران يمكن تحقيقه نظرا لاستمرار الاتصالات على مستوى رفيع بين الجانبين.

وفي وقت سابق من مساء أمس، أبدى مسؤولون باكستانيون تفاؤلهم بإمكانية إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات حتى بعد أن شكل احتجاز طهران لسفينتي شحن بمضيق هرمز عقبة جديدة أمام جهود سلام طويل الأمد.

وقال مسؤول باكستاني مطلع على المحادثات "إن جولة ثانية من المفاوضات قد تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأثار استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينتي شحن في مضيق هرمز الشكوك حول جدوى وقف إطلاق النار الحالي، الذي مدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بعد تلقيه طلبا من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وجاء التمديد بعد ساعات فقط من قيام نائب الرئيس جي دي فانس بتأجيل رحلة مرتقبة للغاية إلى إسلام أباد.

وقالت السفيرة الباكستانية السابقة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا مليحة لودهي: "لقد أتاح وقف إطلاق النار مساحة ترى باكستان أنها كافية لاستئناف المسار الدبلوماسي".