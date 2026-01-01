  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اختراق في المحادثات بين الجانبين ..إمكانية ترتيب لقاء بين وفدي أمريكا وإيران مساء الخميس أو الجمعة

الخميس 23 أبريل 2026 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختراق في المحادثات بين الجانبين ..إمكانية ترتيب لقاء بين وفدي أمريكا وإيران مساء الخميس أو الجمعة



موسكو/ وكالات/

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء "نوفوستي" بحدوث اختراق في مسألة ترتيب لقاء بين إيران والولايات المتحدة مشيرا إلى أن من الممكن ان يحدث مساء الخميس أو الجمعة.

وأشار تقرير الوكالة، إلى أن اختراقا في الحوار الدبلوماسي الراهن بين باكستان وإيران يمكن تحقيقه نظرا لاستمرار الاتصالات على مستوى رفيع بين الجانبين.

وفي وقت سابق من مساء أمس، أبدى مسؤولون باكستانيون تفاؤلهم بإمكانية إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات حتى بعد أن شكل احتجاز طهران لسفينتي شحن بمضيق هرمز عقبة جديدة أمام جهود سلام طويل الأمد.

وقال مسؤول باكستاني مطلع على المحادثات "إن جولة ثانية من المفاوضات قد تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأثار استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينتي شحن في مضيق هرمز الشكوك حول جدوى وقف إطلاق النار الحالي، الذي مدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بعد تلقيه طلبا من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وجاء التمديد بعد ساعات فقط من قيام نائب الرئيس جي دي فانس بتأجيل رحلة مرتقبة للغاية إلى إسلام أباد.

وقالت السفيرة الباكستانية السابقة لدى الولايات المتحدة وبريطانيا مليحة لودهي: "لقد أتاح وقف إطلاق النار مساحة ترى باكستان أنها كافية لاستئناف المسار الدبلوماسي".

الأكثر قراءة اليوم

قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

بيان إيراني حاد حول "استخدام" الولايات المتحدة أراضي وأجواء 5 دول خليجية

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين بغارات إسرائيلية عنيفة على وسط وجنوب قطاع غزة

اغتيال الصحافية آمال خليل في جنوب لبنان: تفاصيل رسائل التهديد الإسرائيلية وجريمة بلدة الطيري

سموتريتش يطالب بتوسيع حدود إسرائيل ويصف الفلسطينيين بـ "محور الشر" …

أنباء عن قرب إفراج الإمارات عن القيادي السوري عصام بويضاني عقب قمة أبو ظبي

﻿ إسرائيل: مسيّرات (حزب الله) الانتحاريّة التي تعمل بتوجيه الألياف البصريّة تُعتبر الصداع القادم والعدوّ الأكثر تحديًا..

الأخبار الرئيسية

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع إضافية

ترامب: بحرية إيران لم يتبق منها سوى زوارق صغيرة وسندمرها والجيش الإيراني هزم تماما

تقرير سري للخارجية الأمريكية يزعم : السلطة الفلسطينية تخرق التزاماتها وتواصل "تمويل الإرهاب"

كاتس: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكي لمحو سلالة خامنئي واعادة ايران للعصر الحجري ..

بيان إيراني حاد حول "استخدام" الولايات المتحدة أراضي وأجواء 5 دول خليجية