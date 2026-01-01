الأمم المتحدة: تضاعف الإصابات الجلدية ثلاث مرات في غزة

غزة /سما/

حذّرت الأمم المتحدة من ارتفاع ملحوظ في حالات العدوى الجلدية والأمراض المرتبطة بالآفات بين النازحين في قطاع غزة، في ظل استمرار التحديات التي تواجهها الفرق الإنسانية لتوفير ظروف إيواء ملائمة بإمكانات محدودة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجغاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن التقارير الواردة من الفرق العاملة ميدانياً تشير إلى تزايد مستمر في انتشار الأمراض والآفات الجلدية، لافتاً إلى أن عدد الإصابات في مواقع النزوح التي تديرها الأمم المتحدة شهد ارتفاعاً بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال شهر مارس/آذار.

وأوضح دوجاريك أن عدد المتضررين يقترب من 10 آلاف شخص، مقارنة بنحو 3 آلاف حالة فقط في يناير/كانون الثاني، وذلك استناداً إلى بيانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

دعوات عاجلة لتعزيز الإمدادات الصحية

في هذا السياق، شدد المسؤول الأممي على ضرورة تسهيل إدخال مستلزمات النظافة الأساسية، بما في ذلك الشامبو المضاد للقمل والمستحضرات الصحية والمبيدات الحشرية، محذراً من احتمال تفاقم الوضع الصحي في حال استمرار نقص هذه المواد.

على صعيد الإيواء، أشار دوجاريك إلى أن الشركاء الإنسانيين لجأوا إلى حلول بديلة لتأمين المأوى، من بينها إعادة استخدام المنصات الخشبية التي كانت مخصصة لنقل الإمدادات، لتحويلها إلى وحدات إيواء طارئة.

وأضاف أن نحو 20 ملجأً من هذا النوع تم إنشاؤها في مناطق مختلفة من محافظتي غزة وشمال غزة مع بداية الأسبوع، ما يوفر قدراً محدوداً من الخصوصية للعائلات النازحة.

مساعدات إغاثية تصل إلى آلاف العائلات

كما أفاد بأن الجهات الإنسانية تمكنت خلال شهر مارس من إدخال آلاف المواد الخاصة بالإيواء، بما يشمل عشرات الآلاف من مستلزمات الفراش والخيام والأغطية، لتغطية احتياجات أكثر من 45 ألف عائلة.

ورغم ذلك، أكد على الحاجة الملحّة لتوفير حلول إيواء أكثر استدامة، تتضمن إدخال معدات ومواد تتيح إصلاح المنازل المتضررة وتحسين ظروف المعيشة.

تقارير متباينة حول خروقات وقف إطلاق النار

في سياق مواز، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في 14 أبريل أن إسرائيل ارتكبت 2400 انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي/تشرين الأول، مشيراً إلى أن هذه الخروقات شملت عمليات قتل واعتقالات وإجراءات حصار.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت هذه الخروقات عن مقتل 784 فلسطينياً وإصابة 2214 آخرين خلال الفترة المذكورة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألف آخرين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في قطاع غزة، قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية.