سفارة فلسطين في مصر توضح آلية العودة إلى قطاع غزة

القاهرة/سما/

قالت سفارة دولة فلسطين لدى مصر القاهرة، إن آلية عودة المواطنين إلى قطاع غزة تتطلب تسجيل الراغبين في العودة عبر الرابطhttps://palembeg.ps/return/.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه يتم إرسال قوائم الأسماء المسجلة إلى الجهات المسؤولة عن تشغيل معبر رفح، وبعد ورود موافقات الجهات المختصة على الأسماء، يتم إبلاغ المواطنين بمواعيد المغادرة المحددة، وتحديد نقاط التجمع بالقاهرة أو العريش حتى معبر رفح برفقة مندوبي السفارة.

كما أوضح البيان، أن السفارة لا تتقاضى أية مبالغ مالية من المواطنين الراغبين بالعودة الطوعية إلى قطاع غزة، مقابل تنظيم وتنسيق عودتهم إلى أرض الوطن، مضيفا إنه قد يحدث بعض الإرباك في المواعيد في الحالتين التاليتين: إغلاق المعبر نتيجة أي ظروف طارئة، ووجود مرجعين لأسباب مختلفة تتعلق بالجانب الآخر.

وأضاف، أنه في حال إغلاق المعبر تكون الأولوية فور استئناف عمله لعودة المواطنين المرجعين والمتواجدين في منطقة الشيخ زويد، أما في حال وجود مرجعين فيتم استكمال العدد المطلوب من القوائم المسجلة مسبقا وفقا لترتيب التسجيل على الرابط وذلك بعد حصولها على الموافقات اللازمة.

وأعربت السفارة عن ترحيبها باستقبال أي ملاحظات حول محاولات استغلال احتياجات المواطنين الراغبين في العودة الفورية إلى الوطن في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي استغلال للظروف الاستثنائية التي يواجهها المواطن الفلسطيني.

وأهابت السفارة بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي محاولات لاستغلال احتياجاتهم الطارئة بالعودة الفورية عبر تطبيق واتساب على الرقم +201030218317.

وأكدت، حرصها الدائم على خدمة أبناء شعبنا وبذل كافة الجهود لتيسير شؤونهم، واستمرار التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتذليل كافة الصعاب أمام عودتهم الطوعية لأرض الوطن.