كاتس: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكي لمحو سلالة خامنئي واعادة ايران للعصر الحجري ..

الخميس 23 أبريل 2026 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أطلق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديدات جديدة  تجاه طهران، مؤكدا أن جيش الاحتلال ينتظر "ضوءا أخضر" من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ عملية عسكرية شاملة.

وأوضح الوزير أن الهدف من التصعيد المحتمل هو تدمير القدرات الإيرانية بشكل جذري وإعادة البلاد إلى "العصر الحجري".

جاهزية لتجدد القتال: دفاع وهجوم على جبهة إيران

وشدد وزير حرب الاحتلال على أن قواته في حالة استنفار قصوى، وأنها مستعدة تماما على الصعيدين الدفاعي والهجومي لتجدد جولة القتال مع إيران.

وأشار إلى أن كافة الخيارات العسكرية وضعت على الطاولة بانتظار التنسيق النهائي مع الحليف الأمريكي.

رسائل الردع وخيار "الإبادة" السياسية والعسكرية

تعكس تصريحات وزير حرب الاحتلال حول "سلالة خامنئي" رغبة فيه لتصعيد الضغط النفسي والسياسي على القيادة في طهران.

ويرى مراقبون أن هذا التهديد بمحو القدرات الإستراتيجية الإيرانية يهدف إلى فرض واقع جديد في المنطقة، خصوصا مع استمرار التوتر في مضيق هرمز وجبهات الشمال.

