إيران: تحويل عائدات مضيق هرمز إلى حساب البنك المركزي

-أعلنت إيران اليوم الخميس عن تحويل أولى إيرادات رسوم المرور في مضيق هرمز إلى حساب البنك المركزي. ووفقًا للنظام، يستمر تحصيل رسوم العبور عبر المضيق على مدار الساعة، بما في ذلك هذه الأيام

واكد مسؤول كبير في البرلمان الإيراني أن طهران تلقت أول إيرادات من الرسوم التي فرضتها على مضيق هرمز الاستراتيجي خلال حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال نائب رئيس البرلمان حميد رضا حاجي بابائي، اليوم الخميس، تم إيداع أول إيرادات متأتية من رسوم مضيق هرمز في حساب البنك المركزي، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء.