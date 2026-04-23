إيران: تحويل عائدات مضيق هرمز إلى حساب البنك المركزي

الخميس 23 أبريل 2026 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

-أعلنت إيران اليوم الخميس عن تحويل أولى إيرادات رسوم المرور في مضيق هرمز إلى حساب البنك المركزي. ووفقًا للنظام، يستمر تحصيل رسوم العبور عبر المضيق على مدار الساعة، بما في ذلك هذه الأيام

واكد مسؤول كبير في البرلمان الإيراني أن طهران تلقت أول إيرادات من الرسوم التي فرضتها على مضيق هرمز الاستراتيجي خلال حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال نائب رئيس البرلمان حميد رضا حاجي بابائي، اليوم الخميس، تم إيداع أول إيرادات متأتية من رسوم مضيق هرمز في حساب البنك المركزي، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء.

6 شهداء بينهم 3 أطفال في مجزرة اسرائيلية مروعة شمال غزة

حماس: تعنت إسرائيل في ملف "نزع السلاح" يناقض خطة ترامب ويعطل اتفاق غزة

الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ”ضربات ساحقة” ويعلن جاهزيته لـ”المواجهة الحاسمة”: نحن على أعتاب نظام إقليمي جديد

قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

هارتس تفضح “نفاق” إسرائيل.. إدانة لتحطيم تمثال المسيح في لبنان وتجاهل لفظائع وجرائم إبادة في غزة والضفة

إيران تعدم مسؤولا سابقا بتهمة التعاون مع إسرائيل

الحكومة : 15 مليار شيقل محتجزة وتراجع الدعم وفلسطين على حافة الانهيار المالي الكامل

3 شهداء بقصف إسرائيلي لمركبة مدنية وسط قطاع غزة

بيان إيراني حاد حول "استخدام" الولايات المتحدة أراضي وأجواء 5 دول خليجية

قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

2026-04-23_06-41-09_399879

﻿ إسرائيل: مسيّرات (حزب الله) الانتحاريّة التي تعمل بتوجيه الألياف البصريّة تُعتبر الصداع القادم والعدوّ الأكثر تحديًا..

7654

اغتيال الصحافية آمال خليل في جنوب لبنان: تفاصيل رسائل التهديد الإسرائيلية وجريمة بلدة الطيري