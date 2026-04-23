استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب نابلس

رام الله / سما/

استشهد الفتى يوسف سامح اشتية (15 عاماً) من بلدة تل ومن سكان بيت وزن إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وبحسب إفادات شهود عيان فإن جنود الاحتلال وأثناء انسحابهم من الجهة الغربية لمدينة نابلس وتحديداً في منطقة بيت وزن أطلقوا النار بشكل مباشر نحو الفتى بينما كان متواجداً بالقرب من الطريق ما أدى إلى إصابته في الجزء العلوي من جسده.

وقد جرى نقله على الفور إلى أحد مشافي المدينة حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته وإجراء ما يلزم من تدخلات طبية إلا أنه أُعلن عن استشهاده متأثراً بجراحه.